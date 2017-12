Kempen. In der Zeit vom 15.12.2017, 11:00 Uhr und dem 23.12.2017, 13:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Holztür zu einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus auf der Hammarskjöldstraße in Kempen auf und entwendeten aus der Gefriertruhe unter anderem zwei Braten, die für das Weihnachtsfest vorgesehen waren. Hinweise auf den oder die Täter sowie verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei Viersen unter der Telefonnummer 02162 377 0. red