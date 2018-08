Ursula Darby zog vor Jahrzehnten nach Kalifornien. Kürzlich kam sie an den Niederrhein.

Kempen/Mülhausen. „Ich erinnere mich noch gut daran, wie früher an der Vorster Straße, wo wir gewohnt haben, die Traktoren mit ihren Anhängern voll mit Kappes zur Sauerkrautfabrik gefahren sind. In der Kurve haben sie dann auch Köpfe verloren. Die haben die Mädels dann schnell in ihren Röcken versteckt und nach Hause gebracht.“ Die Mädels, dass waren vier Schwestern, die mit ihrer „Beute“ den Speiseplan der insgesamt elfköpfigen Familie von Wilhelm Hamacher bereicherten.

Das fünfte Mädchen – es gab noch vier Jungs – der Familie ist Ursula, die seit dem Dezember 1964 den Nachnamen Darby trägt und von ihrem Mann Joe nach San Diego „entführt“ wurde. Ursula Darby besucht zurzeit in Deutschland ihre Familie (ihr Bruder Heinz wohnt noch in Kempen) und gönnt sich eine Auszeit in der Abtei Mariendonk.

Dankbare Erinnerungen an „Fräulein Bohm“

„Ich erinnere mich auch noch an meine Lehrerin Fräulein Bohm in der vierten Klasse in der Volksschule.“ Sie habe ihr eine Sonderstellung in der Klasse gegeben, da sie „als Bohnestange und Stotterin“ gehänselt wurde. Am Stottern konnte die Lehrrein etwas ändern. Sie ließ ihre Schülerin Gedichte aufsagen. „Der Rhythmus hat mir geholfen und das viele Singen zu Hause“, sagt die 77-Jährige. Sie war Fräulein Bohm so dankbar, dass sie ihr Jahre später ihren Mann vorgestellt hat.

Eigentlich habe sie nach dem Abitur in die Mission gehen wollen, erzählt Ursula Darby. Dazu hat sie an den Uni Kliniken in Köln Krankenpflege gelernt. „In Kempen am Hospital habe ich an den Sonntagen im Sozialdienst gearbeitet.“ Nach ihrem Abschluss ist sie dann nach Würzburg gefahren, wo sich „Missionsschwestern aus aller Herren Länder“ trafen.

Und dort habe sie in Gesprächen festgestellt, dass ihr ein wichtiger Ausbildungsteil fehlte: eine Geburt zu leiten. Darby: „Denn die Schwestern berichteten, dass oft kein Arzt vor Ort wäre und das nächste Krankenhaus 500 Kilometer entfernt ist, so dass die Schwestern gefragt sind.“

Um die Zeit bis zur Hebammenprüfung zu überbrücken, habe ihr ihr Vater – übrigens Leiter der Kempener Landwirtschaftsschule – vorgeschlagen, sich in der Fürsorge umzusehen. „Es gab in Düsseldorf eine Sozial-Fachschule, an der man eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin machen konnte. Das war ganz neu damals.“