Spurensuche anhand von Anzeigen hat der Heimatverein Grefrath betrieben. Und: Franzuse Hüske hat wieder geöffnet.

Grefrath. Der Heimatverein Grefrath hat in der Festschrift der St. Antonius Schützenbruderschaft 1628 Grefrath und in der Festschrift aus dem Jahr 1928 geblättert. „Dabei wurden einige interessante Ergebnisse über die Geschäfte in Grefrath und über die Konsumgewohnheiten in der Zeit vor fast 100 Jahren zutage gefördert“, schreibt Volker Delschen vom Vorstand. Das Ergebnis der Fleißarbeit des früheren Vorsitzenden Herbert Küsters hat der Verein dem Flüsterer zur Verfügung gestellt.

Moppen und Silta-Sauerbrot

Zunächst listet der Heimatverein Grefrath drei Bäckereien auf, die vor 90 Jahren mit Anzeigen in der Schützen-Festschrift für ihre Produkte warben und heute nicht mehr existieren: die Bäckerei Rensing, die im Jahr 1928 schon seit 59 Jahren existiert hat, die Dampfbäckerei Sax, Neustraße 419, und Hermann Verheggen, Oststraße 400. Rensing hatte unter anderem Moppen unter seinem Backwerk. Laut Mundartwörterbuch von Herbert Ackermann, so der Heimatverein, waren das „Lebkuchen oder Lebkuchengebäck in großen, durch Rillen abgeteilten Fladen“. Sax hatte angeblich „1a Qualität zu billigsten Preisen“. Und Verheggen durfte in Grefrath als einziger das Silta-Sauerbrot backen.

Rollmöpse und Tabak

Einzelhandelsgeschäfte hießen damals Kolonialwarenläden. Davon sind vier in der Liste des Heimatvereins aufgeführt. Heinrich Borgs, Umstraße 63, warb vor allem für seine Tabakwaren und nennt sich selbstbewusst „die beste Bezugsquelle, auch für den verwöhnten Raucher“. Am Markt 273 war die Firma Monsau ansässig, die für erstklassige Zigarren zehn bis 15 Pfennige verlangte. Und Mathias Janssen von der Neustraße 401 hatte neben Kolonial- und Tabakwaren auch „Heringe und 1a Rollmöpse“.

Gesellschaftszimmer mit Klavier

In einer Anzeige in der Schützenfestschrift von 1928 empfiehlt das Festlokal Hotel Gartz „Fernruf 9“ am Markt seinen Tanzsaal, den schattigen Garten sowie das Gesellschaftszimmer mit Klavier. Ein Klavier hatten auch das Café-Restaurant Heinrich Wolters und die Restauration von Johann Mündges. Johannes Allen an der Lobbericher Straße verband Restaurant mit Schuhgeschäft. „Gute Butterbrote und gute Biere“ versprach die Restauration Wilhelm Kempges am Markt. Mit einem Wein- und einem Bierball wollte das Hotel Zum Kaisersaal der Geschwister Reiners Schützenbesucher in ihr Haus locken.