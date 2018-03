Die Saison auf dem Eis geht an diesem Wochenende zu Ende. Ab Ende März stehen viele Veranstaltungen an: von Comedy über Autoschau bis zur Fußball-WM im Außenzelt.

Grefrath. Das Ende der Eislaufsaison wird heute mit Abtauparty und Eisdisco eingeläutet – Grund genug, auf die bevorstehende Event-Saison zu blicken: Eisstadion-Geschäftsführer Bernd Schoenmackers und Veranstaltungsfachwirt Jan Lankes stellten jetzt das Programm für die „Nebensaison“ vor. Eine Zeit, in der das Eissportzentrum mit unterschiedlichsten Veranstaltungen aufwartet – von Comedy und Musical über Märkte bis hin zur Autoschau und Public Viewing zur Fußball-WM. Ein Angebot, so Lankes, das Besucher von „vier Jahren bis unendlich“ anziehe.

Wenn am Wochenende die letzten Läufer ihre Runden über das Eis in der Halle gezogen haben, dann bleiben den Mitarbeitern nur eineinhalb Wochen, bis die erste Veranstaltung auf Betonboden in der Halle stattfindet: der sogenannte Mädelsflohmarkt am 25. März.

Weniger um Klamotten als um den Sport geht es am 7. April. Dann werden etwa 1000 Radler auf Einladung des RSV Grefrath am Eisstadion zu ihren Touren aufbrechen und später dort auch wieder ins Ziel einfahren. Einen Tag später, am 8. April, heißt es: Stoffe ohne Ende beim „Stoffencircus“ aus den Niederlanden. Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im vergangenen Jahr kommen die Veranstalter nicht nur für den April-Termin nach Grefrath, sondern werden auch kurz vor der nächsten Eislaufsaison am 16. September wieder ihre Stände aufbauen.

Eins der erfolgreichsten Blasmusikorchester wird dann am 14. April auf der Bühne in der Eissporthalle stehen: Ernst Hutter und seine Egerländer Musikanten.

Von der Musik geht es innerhalb kürzester Zeit zur Comedy. Am 21. April präsentiert Markus Krebs sein Programm „Permanent Panne“. Da dieser Termin ruckzuck ausverkauft war, wurde schnell noch ein zusätzlicher am 18. April gefunden. Auch dieser ist aber schon ausverkauft.

Für die jüngsten Zuschauer kommt am 22. April gleich zwei Mal die beliebteste Hexe an die Niers: Bibi Blocksberg mischt mit ihrem Besen Kartoffelbrei in gewohnter Manier die Hexenwelt auf.

Karten gibt es noch für die Ballermann-Party im Mai

„Und schon vor Weihnachten ausverkauft“, so Lankes, war die Vorstellung von Luke Mockridge, der als „Lucky Man“ am 5. Mai seine Aufwartung als zurzeit gefragter Comedian macht. Christian Waaga von der Rhein-Konzerte GmbH aus Düsseldorf wies daraufhin, dass es Personenkontrollen geben wird. Rucksäcke und große Taschen sowie Kameras sind nicht erlaubt. Wer einen guten Platz bekommen will, der sollte früh, ab 18.30 Uhr, kommen.