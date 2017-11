Das Konzert des MGV mit der Band „KK Wood and Brass Kempen“ war ein voller Erfolg.

Vinkrath/Oedt. Zwei Jahre nach dem Jubiläumsjahr 2015 hatte der Männergesangverein 1925 Vinkrath nun wieder einen Auftritt in der Oedter Albert-Mooren-Halle. Es war das erste Konzert ohne den langjährigen Vorsitzenden Franz-Josef Kösters, der im Dezember 2016 gestorben war. Daher richtete der MGV das Konzert in Erinnerung an Kösters aus, der den Chor mehr als 50 Jahre angeführt hatte.

Die rund 30-köpfige Sängerschar wusste am Sonntag unter dem Dirigat von Heinz-Josef Clemens zu überzeugen, zeigte sich stimmlich als gewachsene Einheit. Gleiches gilt für die musikalischen Mitstreiter, die Band „KK Wood and Brass Kempen“ mit ihrem Dirigenten Christian Wilke. Die Band kam bestens an beim Publikum, das mit Beifall nicht sparte. Leicht enttäuschend lediglich die Besucherzahl. Nur 200 Zuhörer hatten den Weg in die Mooren-Halle gefunden.

Sie ließen sich gerne mitnehmen auf eine unterhaltsame musikalische Reise, die dem Publikum auch bekannte Melodien und Lieder bescherte. Christian Wilke hatte zahlreiche Werke für den Chor bearbeitet. So gab es im zweiten Teil des Konzertes durch die Band eine Hommage an Udo Jürgens mit einem Medley seiner unvergessenen Songs. Auch der MGV erinnerte mit „Ich war noch niemals in New York“ an Jürgens. Für gute Stimmung sorgten gleich zwei bekannte Lieder von Gerhard Winkler („Bella, bella Donna“ und „Südliche Nächte“).

Der Chor überzeugte zudem mit „Wind of Change“ von der Rockband The Scorpions und der „Andalusischen Nacht“ von Francisco Tarrega. Die Band kam gut an mit „Caravan of Love“ und „Halleluja“ von Leonard Cohen. Am Klavier begleiteten die Sänger Frank Scholzen und Michael Straeten. mb