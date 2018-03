Jeden Morgen dasselbe: Auf dem Weg zur A 44 reiht sich Auto an Auto. Auf die jüngste WZ-Berichterstattung gab es ein starkes Echo.

Willich. Viele, viele Reaktionen hat es auf den WZ-Bericht über den Dauer-Stau auf der Landstraße 26 in Richtung Münchheide gegeben. Bekanntlich bildet sich jeden Morgen zwischen der Autobahn-Zufahrt auf die A 44 und der Kreuzung in Anrath bzw. sogar darüber hinaus in Richtung St. Tönis eine kilometerlange Autoschlange. Das nervt tausende Pendler. Und eine Besserung ist auf Jahre hinaus nicht in Sicht.

„Wertvolle Mitarbeiter-Ressourcen gehen hier Tag für Tag verloren“, kritisiert Willichs Bürgermeister Josef Heyes die Situation. Außerdem erhalte das Gewerbegebiet Münchheide dadurch ein negatives Image.

Mit dafür verantwortlich sei die frühere Regierungspräsidentin Annemarie Lütkes, denn diese habe den längst beschlossenen vierspurigen Ausbau der Streckenabschnitts zwischen dem Porsche-Zentrum und der Kreuzung zur Landstraße Neersen – Forstwald (Aachener Straße/Beckershöfe) 2013 abgesagt. Und auch für den Vorschlag, zur Entzerrung der Situation die Abbiegespur auf die Autobahn in Richtung Mönchengladbach provisorisch zu verlängern, sei sie nicht eingegangen. Im Gegenteil: Poller wurden dort aufgestellt, um Autofahrer daran zu hindern, die Abkürzung über den Grünstreifen zu wählen.

Im Januar hat Josef Heyes bei einer Gesprächsrunde in Düsseldorf das Problem Landesverkehrsminister Hendrik Wüst geschildert. Dieser habe zugesagt, dass das Projekt Priorität bekommen soll, so Heyes. Man müsse aber immer wieder nachhaken, damit es nicht wieder zu neuen Verzögerungen komme.

Derzeit sieht es so aus, als ob frühestens 2021 die Bagger zum Ausbau der Streckenabschnitts rollen werden. 2023 könnte der Verkehr dann über vier statt bisher zwei Spuren fließen. Außerdem wird es teils verlängerte und teils zusätzliche Abbiegespuren geben. Die Autobahnbrücke muss dafür breiter gemacht werden.

Britta Meier von der Willicher Firma ZM Service GmbH hat in einer E-Mail an Heyes ihren Frust geschildert: „Über den jetzt nochmals längeren Zeitraum bin ich entsetzt! Mein Mann geht 2023 in Rente. Wir warten jetzt seit 2007 auf diesen Ausbau. Andere Länder schaffen es schneller“, klagt die Unternehmerin. „Sammeln Sie Unterschriften (auch im Stau) und senden Sie diese an den Verkehrsminister. Die Sache drängt“, hat der Bürgermeister ihr empfohlen.

In einer E-Mail an die WZ schreibt Olaf Wiegmann: „Warum wird nicht zuerst nur eine weitere Spur zur Autobahn gebaut! Zur Auffahrt Richtung Mönchengladbach. Dies hätte Vorteile: Schon nach Fertigstellung dieser Spur würde sich der morgendliche Stau verringern. Für die Verbesserung des Verkehrabflusses Richtung Düsseldorf wäre dann schon eine zusätzliche Spur vorhanden.