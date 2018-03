Vor allem im Kita-Bereich sind Neueinstellungen nötig. Kritik von der SPD gab es an der Dotierung von neuen Projektplanern im Rathaus.

Kempen. Die Stadtverwaltung wird ihr Personal aufstocken. Das haben die Mitglieder des Rates am Dienstagabend mehrheitlich beschlossen. Die meisten zusätzlichen Stellen – nämlich zirka 20 – sollen laut Verwaltungsvorlage im Bereich der Kindertagesstätten geschaffen werden. Wie berichtet, muss die Stadt in diesem Bereich aufstocken, weil deutlich mehr Kita-Plätze geschaffen werden müssen, als noch vor einigen Jahren gedacht. Offen indes ist noch, ob die nun geschaffenen Stellen auch tatsächlich besetzt werden können. Dezernent Michael Klee betont stets, dass es im Bereich der Erzieherinnen einen besonderen „Kampf um Köpfe“ gebe. Denn auch andere Kommunen seien auf der Suche.

Ebenfalls aufgestockt wird das Personal im Bereich der Offenen Ganztagsschulen (OGS). Auch dort erwartet die Stadt Kempen in den nächsten Jahren möglicherweise weitere Zuwächse. Schließlich ist die Politik in Land und Bund gewillt, Eltern einen OGS-Platz zuzusichern – so wie es im Kita-Bereich bereits der Fall ist.

Auch in der sogenannten Kernverwaltung sind Neueinstellungen geplant. Zum Beispiel im Technischen Dezernat, das Marcus Beyer zum 1. April von Stephan Kahl übernehmen wird. Das Dezernat soll zwei Stellen in der sogenannten Technischen Sachbearbeitung bekommen – das kostet 126 500 Euro pro Jahr. Der Plan sieht allerdings vor, dass der neue Beigeordnete Beyer diese Stellen nach Bedarf besetzen soll. SPD-Fraktionschef Andreas Gareißen hatte bereits im Haupt- und Finanzausschuss kritisiert, dass so Stellen „auf Vorrat“ geschaffen würden. Personaldezernent Hans Ferber entgegnete, dass es ein wichtiges Signal sei, wenn man dem Dezernenten zum Amtsantritt nicht nur einen großen Aufgabenkatalog übergibt, sondern auch die Möglichkeit, diesen abzuarbeiten.

Im Rat setzten sich die Meinungsunterschiede zwischen Gareißen und Ferber dann fort. Ein Streitpunkt waren zwei neue Stellen in der sogenannten zentralen Projektsteuerung. Die Stadt will diese beiden Stellen schaffen, um Großprojekte an zentraler Stelle koordinieren zu können. Ein Fall dafür könnte die geplante Sanierung des Rathauses sein. Durch diese neuen Stellen sollen Projekte zwischen den einzelnen Dezernaten besser koordiniert werden. Zusammen kosten diese beiden Stellen pro Jahr etwas mehr als 100 000 Euro.

„Müssen diese Mitarbeiter derart hoch bezahlt werden?“, fragte Gareißen. Aus Sicht des SPD-Chefs müsste der Bürgermeister bei wichtigen Projekten die Koordination in seiner Hand haben. Deshalb erachteten die Sozialdemokraten die beiden Stellen zwar für sinnvoll – allerdings nicht die Eingruppierung.