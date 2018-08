Auf Einladung der Jungen Union traten wieder zehn Mannschaften im Beachvolleyball gegeneinander an.

St. Hubert. Es hätte kein besseres Wetter geben können für das Beachvolleyball-Turnier der Jungen Union Ortsverband Kempen-Grefrath als am Samstag. Und auch ein besserer Ort als der Königshütte-See wäre kaum denkbar gewesen – kein Wunder, dass sich der Spätsommertag wie ein Urlaubstag anfühlte. Spaß hatten alle zehn Teams. Es gab keinerlei Verletzungen zu beklagen, nicht einmal einen Wespenstich.

Decken ausbreiten unter Palmen

Den Siegerpokal und den Gutschein für einen Berlin-Trip konnte der Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer aber nur einer Mannschaft überreichen – das war das Team „Tick Tick Tick Boom“ aus Krefeld.

Maximilian Thelen von der Jungen Union hatte das Turnier organisiert. Er war dabei von Hermann Theuerkauf vom am Königshütte-See ansässigen Segel- und Surfclub unterstützt worden. Theuerkauf aus Vorst war es auch, der vor zehn Jahren einige Palmen am Strand des Sees gepflanzt hatte – in ihrem Schatten wurden die Decken am Samstag besonders gerne ausgebreitet, hier war das Urlaubsgefühl noch stärker. Während viele Zuschauer entspannten und erst bei den Endspielen so richtig „auf Sendung“ waren und „ihre“ Mannschaft anfeuerten, jede gelungene Aktion mit Applaus quittierten, gaben die Sportlerinnen und Sportler von Beginn an alles.

„Die Junge Union ist mit keiner Mannschaft vertreten und wir hätten bei der Spielstärke, die hier gezeigt wird, auch kaum eine Chance“, sagte Maximilian Thelen. Die maximale Kapazität bei einem Spielfeld lag wie immer bei zehn Teams mit jeweils fünf Spielern. Die meisten Teams setzten sich aus jungen Männern und Frauen zusammen.

Jan Paulsen aus Vorst trug zum schwarzen T-Shirt eine goldene Krone. Er gehört der Mannschaft „Die Märchenprinzen“ an, konnte nach einer gerade überwundenen Erkrankung noch nicht mitspielen. „Wir sind immer dabei mit viel Mut, Stolz und Sex-Appeal“, sagte der 23-jährige Informatik-Student mit leicht ironischem Unterton. Und er erinnerte sich: „Wir sind in der Vergangenheit eigentlich immer auf den zweiten Platz gekommen.“ Daran sollte sich auch diesmal nichts ändern.

Den dritten Platz belegte die Mannschaft mit dem skurrilen Namen „Am Ende kackt immer die Ente“ aus Dülken, die seit vielen Jahren an dem Beachvolleyball der Jungen Union teilnimmt.

Der Erlös geht an den Annenhof und den Segel- und Surfclub

Die verkaufte reichlich Getränke und grillte fast ununterbrochen Würstchen und Nackensteaks. Der Erlös geht mitnichten in die Parteikasse: Das Startgeld in Höhe von 250 Euro bekommt der Segel- und Surfclub für seine Jugendarbeit. Und was an Reinerlös vom Verkauf der Getränke und Speisen übrig bleibt, bekommt nach alter Tradition das Kinderheim Annenhof in Kempen.