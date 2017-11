Zwischen Wankum und Grefrath kam das Auto des jungen Mannes aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Wankum/Grefrath. Bei einem Unfall zwischen Wankum und Grefrath ist ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der junge Grefrather am Mittwoch gegen 11.40 Uhr in seinem Renault Twingo auf der Grefrather Landstraße (L 39) unterwegs, als der Wagen auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam. Die Ursache ist bislang unbekannt. Der Twingo überschlug sich, prallte gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath und des Rettungsdienstes bargen den Fahrer aus seinem völlig zerstörten Auto. Aufgrund seiner Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert: „Christoph 9“ brachte ihn in eine Spezialklinik. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße zwischen Wankum und Gref-rath komplett gesperrt. Red/Foto: Jungmann