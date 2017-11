Kempen. In der Zeit zwischen Freitag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 11:35 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Eingangstür zu einer Schule an der Straße Am Gymnasium auf. Sie gelangten durch Aufhebeln einer weiteren Tür in den Bereich des Sekretariats, wo sie jedoch nichts entwendeten.

Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 021623770 erbeten.