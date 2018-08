Ermittlungen nach Attacke auf 35-jährige Grefratherin gehen weiter.

Grefrath. Im Zuge der Ermittlungen zu einem Delikt mit möglicher Tötungsabsicht in Grefrath liegt der Staatsanwaltschaft bislang keine Aussage des Verdächtigen vor. Der 26-jährige Grefrather, der am vergangenen Donnerstagabend eine 35-jährige Frau in ihrem Haus in Vinkrath attackiert hatte, hat sich bislang nicht zu dem Fall eingelassen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Krefeld auf Nachfrage der WZ. Wie die Ermittlungsbehörde zudem mitteilt, befindet sich der Verdächtige inzwischen wieder in der psychiatrischen Klinik in Süchteln.

Aus der Klinik kennt er nach Informationen der WZ auch sein Opfer. Die 35-Jährige arbeitet in der Klinik des LVR. Weil sich Opfer und Täter kennen, ließ sie den Mann am vergangenen Donnerstag gegen 20 Uhr ins Haus. Nach Angaben der Polizei griff er die Frau daraufhin unvermittelt an. Das Opfer sei geschlagen und gewürgt worden. Weil die Frau sich vehement wehrte und laut um Hilfe schrie, ergriff der 26-Jährige die Flucht. Weil der Mann im Anschluss auf der Wankumer Landstraße in einen Verkehrsunfall verwickelt war, gelang der Polizei die Festnahme.

Am Tattag hatte der 26-Jährige „genehmigten Ausgang“

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden befindet sich der Grefrather seit geraumer Zeit wegen eines ähnlichen gewalttätigen Vorfalls in Süchteln in stationärer Behandlung. Am Tattag in der vergangenen Woche hatte er nach Angaben der Polizei „genehmigten Ausgang“.

Die 35-Jährige wurde nach dem Übergriff mit schweren Verletzung zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden, so ein Polizeisprecher.

Am Tag nach der Tat nahmen Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen einer möglichen Tötungsabsicht auf. Diese Ermittlungen gegen den 26-Jährigen, der anwaltlich vertreten wird, dauern weiter an. Weitere Details gab die Staatsanwaltschaft nicht bekannt. tkl