Ziegenkäsescheiben und Speckwürfel runden diese Mahlzeit ab.

Kempen. Ziegenkäse trifft heute auf die Süße der Kartoffel und die Würze von Speck und Zwiebeln – die Zutaten kommen alle in Form einer Tortilla auf den Teller. Optik und Geschmack im Einklang auf der Gabel. Also, nichts wie ran an den Herd – nach dem Einkauf, versteht sich!

Auf der Einkaufsliste stehen folgende Zutaten für vier Personen:

600 g Süßkartoffeln

2 rote Zwiebeln

150 g durchwachsener Speck

200 g Ziegenkäserolle

3 EL Olivenöl

8 Eier

Salz und Pfeffer

4 Stiele Petersilie

Marktbummel

Alles parat? Dann geht es an die Zubereitung. Zunächst die Süßkartoffeln schälen und in drei Zentimeter große Würfel schneiden. Sie werden in kochendem Salzwasser aufgekocht und dann bei mittlerer Hitze eine Viertelstunde fertig gegart.

Danach die Zwiebeln längs halbieren und quer in jeweils eine halben Zentimenter dünne Scheiben schneiden.

Nun den Speck in kleine Würfel und die Ziegenkäserolle in Scheiben schneiden, die jeweils etwa einen Zentimeter dick sind.

Anschließend etwas Olivenöl in einer großen und ofenfesten Pfanne erhitzen, die Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Immer wieder umrühren.

Die Zwiebeln aus der Pfanne nehmen und erst einmal beiseite stellen. Denn nun ist der Speck an der Reihe. Er kommt ebenfalls in etwas Öl in die Pfanne und wird – ebenfalls unter regelmäßigem Rühren – angebraten.

Die Süßkartoffel-Würfel können nun abgegossen werden. Sie kommen zum Speck in die Pfanne.

Jetzt die acht Eier verquirlen, salzen und pfeffern. Diese Eiermasse über die Süßkartoffeln gießen, direkt die Zwiebeln darauf verteilen und alles mit den Ziegenkäse-Schieben belegen.

Die Tortilla wird nun bei 200 Grad 15 Minuten lang gebacken im Ofen (mittlere Schiene). Vor dem Servieren mit Petersilie bestreuen. Guten Appetit! Ree