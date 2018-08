Für die Konzerte von Chorwerk Ruhr und den Labèque-Zwillingen werden am Samstag Karten verkauft.

Kempen. Erst seit wenigen Jahren existiert die Kempener Stiftung „Bürger für Klassik“, doch schon jetzt machen sich, so der Verein Kempen Klassik, „die Früchte ihrer Arbeit auch für den Konzertbesucher bemerkbar“. Dank ihrer Unterstützung sei es dem Verein möglich, in der nächsten Saison zusätzlich zum regulären Programm, also außerhalb der Abonnements, gleich zwei „herausragende Highlights“ zu veranstalten.

Das erste ist am Sonntag, 11. November, 18 Uhr in der Paterskirche. Zu Gast ist das „vielleicht renommierteste klassische Klavier-Duo überhaupt“. Die Zwillinge Katia und Marielle Labèque zählen schon seit Jahrzehnten zu den Stars der Szene. Zum diesjährigen 100. Geburtstag Leonard Bernsteins haben sie sich, verstärkt durch die beiden Perkussionisten Raphael Séguinier und Gonzalo Grau, der Musik der „West Side Story“ angenommen. Ergänzt wird das Programm durch Klavier-Werke von Philip Glass, einem der führenden Vertreter der Minimal Music.

Gänzlich andere Töne erwarten das Kempener Publikum in der Passionszeit, genauer gesagt am Freitag, 22. März. Dann steht um 19.30 Uhr in der Propsteikirche die älteste und neben der „Matthäus-Passion“ einzig vollständig erhaltene Passionsvertonung von Johann Sebastian Bach auf dem Programm – die „Johannes-Passion“. Seit ihrer Uraufführung 1724 in Leipzig begeistert das Werk mit anrührenden Arien, ausdrucksstarken Rezitativen und beeindruckenden Chor-Sätzen und sorgt für ein dramatisches Musikerlebnis. Erst recht, wenn sich dazu Spitzenensembles wie das ChorWerk Ruhr und Concerto Köln zusammenfinden. Auch das Solistenensemble ist international renommiert: die amerikanische Sopranistin Robin Johannsen, Alex Potter, einer der gefragtesten Altisten der Alten Musik, und der kroatische Bassist Kresimir Strazanac. Als Jesus ist der Bassist Tobias Berndt zu hören, und die Partie des Evangelisten ist so etwas wie die Paraderolle für den Tenor Tilman Lichdi.

Für Wartende gibt es

sogar etwas zu trinken

Der Kartenverkauf beginnt – gemeinsam mit dem Einzelkarten-Verkauf für sämtliche Konzerte der Saison 18/19 – am Samstag, 1. September, 11 Uhr.

Die Mitglieder von Kempen Klassik haben sich vorgenommen, allen, die am Samstagvormittag zur Kasse ins Franziskanerkloster kommen, „die Wartezeit so angenehm wie möglich zu gestalten“. Es würden Nummern ausgegeben, Sitzgelegenheiten zur Verfügung gestellt, und „verdursten muss auch niemand“. Die Preise bewegen sich zwischen 12 und 46 Euro. Telefonische Bestellungen: 02152/917264. Bestellungen per E-Mail können voraussichtlich ab etwa 13 Uhr angenommen werden. Auch der Online-Kartenkauf ist ab dann möglich.

