Täter hatten es auf die Marke BMW abgesehen.

Grefrath/Hinsbeck. Erneut haben im Kreis Viersen Autodiebe zugeschlagen. Diesmal hatten es die Unbekannten auf teure Fahrzeuge der Marke BMW abgesehen. Im Laufe der Nacht zu Donnerstag verschwanden zwei Autos. In Grefrath war es ein blauer BMW 530 XDrive mit Bergheimer (BM) Kennzeichen. Er hatte an der Straße Im Grünen Winkel in der Grundstückszufahrt zu einem Wohnhaus geparkt. In Hinsbeck wurde ein grauer BMW X 5 mit Hamburger (HH) Kennzeichen gestohlen, ebenfalls von einer Grundstückseinfahrt. Die beiden Tatorte liegen nur knapp drei Kilometer auseinander.

Hinweise auf die Diebstähle oder den Verbleib der Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/3770 entgegen. Einmal mehr appellieren die Beamter an die Nutzer hochwertiger Fahrzeuge, die im Moment offensichtlich bei Diebesbanden sehr begehrt seien: „Stellen Sie die Fahrzeuge nach Möglichkeit in verschlossenen Garagen ab. Achten Sie bei Keyless-Go-Systemen darauf, dass der Schlüssel entweder so weit vom Fahrzeug entfernt ist, dass keine Funkverbindung mehr besteht. Oder bewahren Sie die Schlüssel in Metallboxen oder in Alufolie auf und verhindern damit, dass die Daten ausgespäht und Ihr Fahrzeug geräuschlos weggefahren werden kann.“ Auch der Einbau eines versenkbaren „Pfostens“ oder ähnlicher Hindernisse in der Garagenzufahrt erschwere den Dieben ihr Handwerk. Red