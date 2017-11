Unitymedia: Einige Anschlüsse im Hagelkreuz-Viertel funktionieren wieder.

Kempen. Und es geht doch, Telefonieren im Hagelkreuz-Viertel. Nach drei Monaten Funkstille kann Anwohnerin Ingrid Klünder wieder Gespräche über ihren Festnetzanschluss führen. „Nachdem am vergangenen Freitag die WZ über das Problem mit Unitymedia und der Untätigkeit des Unternehmens berichtet hat, ist am Samstag direkt ein Techniker gekommen“, sagt Klünder, die mit der Problematik nicht allein war. Fast alle Unitymedia-Kunden im Mehrfamilienhaus an der Graf-Bernadotte-Straße 12 waren betroffen, im Viertel selbst sollen es bis zu 300 Haushalte gewesen sein. „Der Techniker kannte den WZ-Artikel“, schmunzelt Klünder.

Doch nicht alle Kunden des Anbieters können sich freuen. Ein WZ-Leser aus der Dunantstraße hat sich gestern in der Redaktion gemeldet und berichtet, dass er immer noch nicht telefonieren kann. „Ab und zu funktioniert es. Es war auch schon ein paar Mal ein Techniker bei uns. Aber ohne großen Erfolg“, so der Leser. Angeblich handle es sich um elektromagnetische Störungen. Die sollten auch der Grund für das Problem der Familie Klünder gewesen sein, hatte ein Unitymedia-Mitarbeiter in einem Gespräch gesagt. Lee