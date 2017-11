Viele Menschen aus der Region ärgern sich über die Postzustellung und melden sich bei der WZ.

Kreis Viersen. Die Neersenerin Hildegard Diekmann ist mit der Zustellung von Briefpost in Neersen unzufrieden. Sie nennt am Montag mehrere Beispiele. So sei in der vergangenen Woche zwischen Montag und Donnerstag keine Briefpost im Kasten gewesen, „dafür am Freitag 16 Briefe“. Unter diesen 16 Briefsendungen war auch eine CD. „Die hat ein Bekannter aus Dülken am Montag zuvor dort in die Post gegeben.“

Auf die Fernsehzeitschrift „Hörzu“, die normalerweise am Freitag zugestellt werde, wartet Frau Diekmann zu Wochenbeginn noch vergeblich.

„Vor 16, 17 Uhr rechnen wir nicht mehr mit Post“, sagt sie über die späte Zustellung. Viele in der Nachbarschaft hätten bereits resigniert. Auf ein Fotoalbum, das laut Cewe-Buch am 7. November an sie ausgeliefert worden sein soll, wartet sie bisher auch vergeblich.

Ein andere Neersenermeldet sich in der Redaktion. Sein Urteil über die Zuverlässigkeit der Postzustellung: „Erschreckend! Mal kommt die Post um 10 Uhr, mal um 11, mal erst abends um halb sieben.“

Auch Doris Riedler sagt zum Thema Postzustellung: „Hier in Neersen ist es schlimm.“ Dass vor Monaten montags keine Post kam, sei ja noch harmlos. Mittlerweile dauere es anderthalb Wochen, bevor überhaupt mal Post gebracht werde. Der Briefkasten quelle dann über. „Die Zustellerin erklärt das so: Pakete haben Vorrang.“ Das sei eine Vorgabe von oben. Wenn also viele Pakete ausgeliefert werden, blieben die Briefe liegen. „Auf meine Frage, was denn in der Weihnachtszeit geschieht, meinte sie, dass dann womöglich gar keine Briefe rundgetragen werden.“ Davon abgesehensei es ein Wunder, wenn die Pakete heil ankommen: „Ich hatte das Innere des Zustellautos gesehen. Die Pakete waren gepresst bis unter die Decke“, berichtet Doris Riedler.

Ein Kempener, der sich telefonisch bei der WZ gemeldet hat, glaubt ohnehin, dass die Fahrzeuge der Post viel zu klein für die vielen Pakete bemessen sind. „Die müssen dann nach Krefeld fahren und Post nachladen“, mutmaßt er.

René Thielsch aus Grefrath berichtet: „Bei uns läuft das seit zwei Jahren unter dem Motto montags nie“. Es sei schon seltsam, wenn man an fast jedem Tag der Woche Briefe bekommt, nur nicht am Montag. Ausnahmen seien Montage, an denen der Postbote ein Paket mit Liefertermin habe. Dann gebe es aber nur das Paket, keine Briefe auch nicht für die Nachbarn.