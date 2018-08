Am nächsten Wochenende wird das Grefrather Eisstadion wieder zum Mekka der Fans von US-Cars und Bikes.

Grefrath. Das letzte Wochenende im August haben sich Freunde von Autos und Motorrädern aus den USA schon längst reserviert: Denn dann findet seit Jahren die US-Car & Bike Show im Grefrather Eisstadion statt. Dazu gehören der begehrte Show- und Shine-Contest auf dem roten Teppich im Kuppelzelt sowie die beliebte 50er- und 60er Jahre-Fashion-Show und das Airbrush Festival in der Halle.

Aber es gibt auch Neues: So werden die Fahrzeuge auf dem roten Teppich von zwei Showskating-Mädels begleitet, die wie in amerikanischen Filmen auf Rollschuhen unterwegs sind. In bekannter Manier wird Moderator Tom Decker in einem lockeren Gespräch mit den Besitzern deren Fahrzeuge präsentieren, während eine fachkundige Jury diese in verschiedenen Pokalklassen bewertet.

Für Adrenalin sorgen dagegen die „Hamburgwheeliekidz“ mit ihrer Motorradstuntshow. Unter dem Motto „jung, verrückt und total abgedreht“ können sich die Besucher auf eine heiße Vorführung auf einem Teil des großen Parkplatzes am Eisstadion freuen.

Neu ist ein Hawaii-Biergarten mit Loungemöbeln und Liegestühlen

In direkter Nähe wird es erstmals auch einen Hawaii-Biergarten geben, in dem szenetypische Gastronomiewünsche erfüllt werden. Neben frischen Burgern, Süßkartoffeln, Cocktails, Bier und Softdrinks und Eis können sich die Besucher auf gemütliche Loungemöbel und Liegestühle freuen. „Von dort aus wird man die perfekte Sicht auf die 40 Quadratmeter große Bühne haben“, so Jan Lankes vom Eisstadion. Dort wird das Rahmenprogramm präsentiert, unter anderem mit der Band „The Good Times“, die Rock’n Roll und Swing der 50er Jahre spielen wird.

Pistenbar und Gastronomiemeile am und im Außenzelt werden ebenfalls mit Pulled Pork, US-Nacken-Steaks, Pommes und vielem mehr passend bestückt sein.

Die besondere Atmosphäre der US-Car & Bike Show bringt vor allem der gelebte Rockabilly-Lifestyle – von der Haartolle über Retromode und ausgefallene Tattoo-Kreationen bis hin zur Musik.

Auf der Ausstellermeile werden neben den Umbauten und Ersatzteilen für die Fahrzeuge auch einzigartige amerikanische Highlights zu finden sein. Der Nachschub an seltenen amerikanischen Fahrzeugen von Original bis hin zu Customized reißt nicht ab. Ein Blick auf die Autokennzeichen der Teilnehmer macht jedes Jahr deutlich, dass die Fahrer aus ganz Deutschland anreisen, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen und ihr Wochenende am Niederrhein zu verbringen. Auch aus den benachbarten Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich sind immer wieder Wagen anzutreffen. Red