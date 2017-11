Nun ist alles angerichtet: Für die beiden Martinszüge heute und morgen haben gestern zahlreiche Helfer im Kempener Rathaus mitangepackt, um die Bloese für die Kinder mit Süßigkeiten und anderen Köstlichkeiten zu füllen. Traditionell treffen sich die Freiwilligen des Martinsvereins im Foyer des Rathauses am Buttermarkt. Schon gestern Vormittag standen Kekse, Schokolade, Obst und weiteres bereit, um die Tüten, die in Kempen eben Bloese heißen, gepackt zu werden. Zur Belohnung gab es am Nachmittag frische Püfferkes für die Helfer. Wem der Sinn nach einem Schlückchen Alkohol stand, der bekam auch einen Schnaps dazu.

Heute beginnt der Zug der Kindergartenkinder (drei bis sechs Jahre) um 18 Uhr auf dem Kirchplatz. Nach dem Zug wird die Bettlerszene am Feuer auf dem Buttermarkt dargestellt. Danach bekommen die Kinder ihre Bloes im Rathaus. Die Eltern nehmen ihren Nachwuchs anschließend auf dem Kirchplatz in Empfang. Der Zug der Schulkinder beginnt morgen um 17.15 Uhr auf der Mülhauser Straße. Das Feuerwerk ist gegen 18.15 Uhr an der Burg. Die Antwort auf eine Frage, die vor allem auswärtige Besucher stellen: Eine Mantelteilung gibt es in Kempen zum großen Zug nicht. Foto: Kurt Lübke

