Stromkästen und Co. sollen schöner werden. Das Unternehmen sucht Ideen, die Bürger ab sofort einreichen können.

Kempen. Diesen Projektstart darf man durchaus als gelungen bezeichnen. Denn die Reaktionen auf den Start der Aktion „Energie trifft Kunst“ der Stadtwerke Kempen waren durchweg positiv. Sowohl auf die Stadtwerke als auch die WZ-Redaktion erhielten im vergangenen Jahr viele positive Reaktionen auf die künstlerisch gestaltete Trafostation am St. Huberter Speefeld. Und der vom Kempener Künstler gestaltete Stromkasten an der Tönisberger Straße in St. Hubert bekam viel Lob, wie das Energieunternehmen mitteilt. Grund genug, die Aktion in diesem Jahr fortzusetzen. Diesmal in Kempen und unter Beteiligung der Bürgerschaft.

Eine Jury wählt die besten Vorschläge aus

Gestaltet werden sollen zwei sogenannte Ortsnetzstationen. Eine steht an der Kleinbahnstraße – gegenüber des Rewe-Marktes. Die andere in der Nähe des Bahnübergangs an der St. Huberter Straße. Um Ideen für diese Stromkästen zu sammeln, rufen die Stadtwerke einen Wettbewerb aus – unter dem Titel „Mein Herz schlägt für. . .“. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf hatte sich Norbert Sandmann, einer der Stadtwerke-Geschäftsführer für das Eisenbahn-Motiv auf der Trafostation in St. Hubert entschieden. Sandmann ist seit Kindertagen Modelleisenbahn-Freund – alte Dampfloks faszinieren. Daher fand er es passend, dass ein Motiv des legendären „Schluff“ die Station in St. Hubert ziert, denn unweit des Standortes verkehrte die historische Bahn früher.

Nach dem Geschäftsführer sind nun also die Kempener Bürger gefragt. „Mitmachen können alle Personen mit Wohnsitz im Einzugsgebiet der Stadtwerke“, so das Unternehmen. Einzelpersonen, Vereine, Familien, Freundeskreise und Straßengemeinschaften können Ideen einreichen. Der Wettbewerb startet am 12. März. Die Ideen müssen bis zum 1. Mai bei den Stadtwerken eingegangen sein. Dann entscheidet eine Jury, welche Vorschläge umgesetzt werden. Neben Vertretern der Stadtwerke sind Stadtsprecher und Marketingreferent Christoph Dellmans sowie WZ-Redaktionsleiter Tobias Klingen in der Jury vertreten.

Umgesetzt werden die Bürger-Ideen später von der Dortmunder Agentur, die schon das „Schluff“-Motiv in St. Hubert geschaffen hat.

Als Anreiz zum Mitmachen loben die Stadtwerke Geldpreise aus. Die beiden Gewinner erhalten für den siegreichen Vorschlag jeweils 200 Euro. Alle weiteren Informationen zum Wettbewerb und zu den Teilnahmebedingungen beantwortet Sabrina Kurze unter Tel. 02152/1496 305; E-Mail: s.kurze@stadtwerke-kempen.de. Die Stadtwerke haben auch alles Wissenswerte zum Wettbewerb auf ihrer Homepage zusammengestellt: Red

stadtwerke-kempen.de