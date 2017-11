Grefrath/Vinkrath. In den nächsten Tagen ziehen wieder St. Martinszüge durch Grefrath. Die Alt-Grefrather Kindergärten ziehen heute, 18 Uhr, ab dem evangelischen Kindergarten, An der Ev. Kirche. Dann geht es über Stadionstraße, Steckendorf, Grunewaldstraße, Schwarzdrosselweg und Buchenweg zum Schwingbodenpark, wo das Martinsfeuer stattfindet. Auf dem Schulhof der Sekundarschule bietet der Förderverein des Ev. Kindergartens ab 18 Uhr Glühwein und Kinderpunsch an.

Morgen zieht der St. Martinszug dann durch Vinkrath. Um 17.15 Uhr geht es an der Dorfstraße los. Dann ziehen die Kinder über die Mörtelsstraße, Heide, Mörtelsstraße, Am Graben und In der Floeth, wo Feuer und Bettlerszene in der Wiese bei Höges stattfinden. Dann geht es zur Kirche. Nach dem Zug wird Martinsball beim Buschbäckerhof an der Dorfstraße gefeiert. „Wir würden uns über eine große Teilnahme freuen, um die alte Tradition mal wieder richtig aufzufrischen“, laden der St. Martin Andre Buschhaus, die Herolde Andreas Theis und Andre Maas sowie der arme Mann Andre Wefers zum Mitfeiern ein.

Der Martinszug der Grefrather Schulen zieht am Samstag um 17.45 Uhr auf dem Rathausplatz los. Der Zugweg führt über Bahnstraße, Bergerplatz, Hohe Straße, Hinsbecker Straße (bis Im Mayfeld und zurück), Hohe Straße, Markt, Vinkrather, Schanzen- und Stadionstraße und An der Ev. Kirche. Martinsszene und Feuer finden auf der Wiese am Springbrunnen neben der Schulwiese statt. ulli