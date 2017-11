Aus Sicherheitsgründen wird die Altstadt vor dem Zug am Freitag frühzeitig abgeriegelt.

Kempen. Die inoffizielle St. Martins-Hauptstadt Kempen freut sich schon auf die beiden Martinszüge am Donnerstag und Freitag. Der Zug der sogenannten Kleinkinder zwischen drei und sechs Jahren beginnt am Donnerstag um 18 Uhr. Aufstellung ist ab 17.30 Uhr auf dem Kirchplatz. Der große Schulkinderzug am Freitag beginnt um 17.30 Uhr im Bereich Mülhauser Straße.

Mit Blick auf die Zugwege gibt es nach Angaben der Stadt keine Änderungen. Die bundesweite Frage nach mehr Sicherheit bei solchen Großveranstaltungen führt aber bei Kempens St. Martinsfest schon zu Veränderungen. „Der Altstadtring und damit die gesamte Innenstadt ist am Freitag ab 15.30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt“, sagte Stadtsprecher Christoph Dellmans gestern auf Anfrage der WZ. Früher sei es so gewesen, dass erst mit Beginn des Zuges die Sperrung erfolgt sei. Nun werde ab 15.30 Uhr definitiv kein Auto mehr in die Stadt kommen.

Feuerwehr und Lastwagen „dienen“ als Lkw-Sperren

Der Terroranschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember hat ebenfalls Auswirkungen. Wie schon beim Rosenmontagszug werden Lkw und Feuerwehrfahrzeuge als Sperren auf den Einfahrtsstraßen dienen. So erfülle man die gesetzlichen Bedingungen, um die Menschen in der Altstadt zu schützen. In Berlin war damals ein Lkw in eine Menschenmenge gerast. Seitdem gelten in Deutschland entsprechende Bestimmungen. Einen ausführlichen Text und eine Grafik zu den Zugwegen finden Sie in der morgigen Ausgabe der WZ. tkl