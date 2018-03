Am Dienstag steht eine hitzige Sitzung des Sportausschusses an. Fußballer kündigen 200 bis 300 Besucher an.

St. Hubert/Tönisberg. Der Sitzungssaal des Kempener Rathauses wird am Dienstag wohl aus allen Nähten platzen. Davon ist auszugehen, wenn man der Ankündigung von Volker Müllers junior, Geschäftsführer der Fußballer beim TuS St. Hubert Glauben schenken darf: „Ich rechne damit, dass wir mit 200 bis 300 Leuten vertreten sein werden.“ Der Sportausschuss steht vor einer hitzigen Sitzung. Er befasst sich mit der Verwaltungsvorlage, in der steht, dass es kurzfristig keinen neuen Kunstrasenplatz in St. Hubert geben wird, weil aus dem vorgesehenen Grundstückskauf an der Tönisberger Straße vorerst nichts wird (die WZ berichtete). Über diesen Umstand sind die Fußballer des TuS und auch des FC St. Hubert alles andere als glücklich, zumal sie seit Jahrzehnten auf einen neuen Platz warten. In einem gemeinsamen Brief an die Stadtspitze wollen die Vorstände der Vereine noch vor der Sitzung ihren Unmut kundtun – und auch im Rahmen der Sitzung am Dienstag, wie Müllers junior bekräftigt.

St. Huberter sollen vorübergehend in Tönisberg spielen

„Nach der Sitzung des Sportausschusses im Oktober wurde dem Projekt in St. Hubert Vorrang vor dem in Tönisberg eingeräumt“, so der Geschäftsführer. Und nun hätten die Vereine aus der Zeitung erfahren, dass es vorerst nichts wird mit dem neuen St. Huberter Platz. Stattdessen werde ein neuer Kunstrasen für Tönisberg beschlossen – auf dem Gelände des jetzigen Aschenplatzes. „Ich gönne dem VfL Tönisberg den Platz. Der Vorstand hat einen guten Job gemacht“, so Müllers junior. „Es kann aber nicht sein, dass wir St. Huberter nun in die Röhre gucken.“

Diesen Verdacht habe nicht nur er, sagt Müllers junior vor allem mit Blick auf die Aussage der Verwaltung, dass sie hoffe, dass St. Huberter Fußballer vorübergehend auch den neuen Platz in Tönisberg nutzen werden. „Daraus kann ganz schnell eine Dauerlösung werden“, fürchtet der TuS-Geschäftsführer. „Und man kann doch unseren Kindern nicht zumuten, künftig immer den Weg nach Tönisberg auf sich zu nehmen.“

Der Vorstand des TuS sieht die Stadt Kempen in St. Hubert in der Pflicht. „Dann muss eben auf dem Gelände des Aschenplatzes, An Eulen, ein Kunstrasen gebaut werden“, sagt Müllers junior. Dies ist nach Angaben der Verwaltung nicht möglich. Weil der Aschenplatz mitten in einem Wohngebiet liege, müsse er langfristig aufgegeben werden. Nur deshalb müsse die Stadt eine neue Lösung finden. Und die Umgestaltung in einen Kunstrasen sei An Eulen nicht möglich, weil dann aktuellere und schärfere Lärmschutzbedingungen vorgegeben seien. Das sieht Volker Müllers junior anders: Seitens des Bundes seien in diesem Bereich im vergangenen Jahr neue Möglichkeiten geschaffen worden. „Man kann dort einen Kunstrasen bauen. Die Stadt will es nur nicht“, so Müllers junior. TuS und FC werden gemeinsam fordern, An Eulen einen solchen Platz zu bauen.