Für die Christdemokraten in St. Hubert ist das Aus für den Aschen- und damit für einen möglichen neuen Kunstrasenplatz noch nicht besiegelt. Außerdem müssen Amphibien um ihr Leben fürchten.

St. Hubert. Denkwürdig. Mit diesem Wort kann man die jüngste Sitzung des Sportausschusses aus politischer Sicht getrost beschreiben. Mehr als 200 Sportler von FC und TuS St. Hubert sowie vom VfL Tönisberg erlebten mit, wie die Politiker einen Beschluss pro Tönisberger Kunstrasenplatz samt Laufbahn fassten. Während die St. Huberter Kicker – wieder einmal – leer ausgingen und warten müssen. Ein geplanter Sportplatz-Neubau liegt vorerst auf Eis, weil die Stadt nicht an das benötigte Grundstück an der Tönisberger Straße kommt. Und eine Umwandlung des maroden Aschenplatzes, An Eulen, in einen Kunstrasenplatz ist nach Angaben der Stadt nicht möglich. Mit Blick auf Lärmschutzvorschriften sei eine Umwandlung, die eine Ausdehnung der Spiel- und Trainingszeiten zur Folge hätte, nicht machbar. Nach Angaben von Dezernent Michael Klee hat die Stadt alles geprüft und es lägen auch vier Gutachten vor, die eine Sprache sprechen: „Wir müssen den Platz An Eulen – mitten im Wohngebiet – aufgeben“, so Klee.

CDU will und muss helfen

Alle Fraktionen machten im Sportausschuss deutlich, dass in St. Hubert aber etwas passieren müsse. Mit Nachdruck soll die Verwaltung eine Lösung für die St. Huberter Fußballer finden, so der Tenor aus der Politik. Vize-Bürgermeister Hans-Peter van der Bloemen unterstreicht dies nun: „Es muss etwas passieren. Und wir als CDU wollen und müssen da helfen.“ Wie der St. Huberter Gärtnermeister auf Anfrage sagt, wird die CDU die Verwaltung auffordern, die von Klee angesprochenen Gutachten offenzulegen. Denn die tatsächlichen Inhalte seien der Politik bislang nicht bekannt, so van der Bloemen. „Wir wollen überprüfen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, An Eulen etwas realisieren zu können“, sagt der CDU-Ratsherr, der mit den St. Huberter Vereinen im Austausch ist.

Kendel-Geflüster

Stadt setzt Halteverbot um

An der Orbroicher Straße wird es manchmal eng. Besonders wenn dort verstärkt geparkt wird. Auch an die Stadt sind Beschwerden darüber herangetragen worden. Daher wurde geprüft. Und das Ergebnis: „Ein Halteverbot macht dort Sinn“, so Ordnungsdezernent Hans Ferber. Der Auftrag sei auch schon erteilt, innerhalb der nächsten Wochen sollen die entsprechenden Schilder aufgestellt werden.