Grefrath. Unter dem Motto „Love Soccer! Hate racism!“ veranstaltet die Mobile Jugendarbeit der Gemeinde Grefrath den zwölften Soccer-Cup at Midnight. Dieses Turnier findet am Samstag ab 19.30 Uhr in der großen Sporthalle, Bruckhauser Straße, statt.

Die Veranstaltung richtet sich speziell an Jugendliche aus Straßenfußballmannschaften, die hier auch einmal die Chance haben, an einem großen Turnier teilzunehmen. „Es ist eine Jugendveranstaltung und soll am langweiligen Samstagabend ein Highlight für die Jugendlichen bewusst ohne Alkohol setzen. In den vergangenen Jahren erreichte die Soccer Cup Reihe immer zwischen 300 bis 450 Jugendliche, die als Teilnehmer und Zuschauer zu der Veranstaltung kamen. Auch in der zwölften Auflage werden wieder viele Teilnehmer und Zuschauer erwartet“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Turnier ist mit 16 Teams bereits ausgebucht

Einlass für die Mannschaften und Zuschauer ist ab 18.30 Uhr, der Anpfiff zum ersten Spiel erfolgt um 19.30 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ist offen. Das Turnier richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 25 Jahren und ist mit 16 teilnehmenden Teams bereits seit mehreren Wochen ausgebucht. Red