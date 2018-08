Gülle-Importe aus den Niederlanden sorgen für Diskussionen. Die WZ hat in Düsseldorf nachgefragt.

Kempen/Kreis Viersen. Ursula Heinen-Esser, NRW-Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft, sieht erste Erfolge im Kampf gegen die missbräuchliche Verwendung von niederländischer Import-Gülle in Nordrhein-Westfalen. Eine intensivere Zusammenarbeit mit den Behörden in den Niederlanden zeige Wirkung. Das hatte sie zumindest der CDU-Fraktion im Kreis Viersen mitgeteilt, die seit einigen Monaten das Ziel verfolgt, den Gülle-Missbrauch in der Grenzregion einzudämmen.

Wie diese Erfolge denn konkret aussehen, hatte die WZ im Ministerium in Düsseldorf angefragt. Die Antworten aus Düsseldorf liegen nun vor. Wirklich konkret sind sie aber nicht. „Aktuell gibt es mehrere laufende Verfahren – auch in den grenznahen Kreisen, in denen Unternehmerinnen und Unternehmer mit illegalen Praktiken aufgefallen sind. Dabei arbeiten die NRW-Behörden eng mit der niederländischen Umweltbehörde zusammen“, teilt die Pressestelle des Ministeriums mit.

Ein Kempener Unternehmer soll im Fokus stehen

Ob es auch im Kreis Viersen entsprechende Verfahren gibt, teilte die Behörde nicht mit. Nach WZ-Informationen aus Kreisen der Politik steht ein Kempener Unternehmer im Zentrum eines Systems, das den Missbrauch von Import-Gülle begünstigt.

Basis für Kontrollen niederländischer Importe ist nach Angaben des Ministeriums die Auswertung der Datenbank „Digitales Dossier“ der Niederlande, in die alle Transporte von Gülle nach Nordrhein-Westfalen vorab eingetragen werden müssen. „Im Jahr 2018 wurden alle Betriebe, die im Digitalen Dossier als Empfänger in NRW erfasst sind (etwa 1300), angeschrieben und die Meldungen geprüft“, so die Pressestelle. „Die Meldungen der niederländischen Exporte werden mit den Daten der Empfängerinnen und Empfänger in Nordrhein-Westfalen verglichen; Unstimmigkeiten werden verfolgt (Meldung der Abgabe stimmt nicht mit der angegebenen Aufnahme überein).“

Zudem sei eine effektive Kontrolle vor allem bei den Wirtschaftsdünger aufnehmenden Betrieben in Nordrhein-Westfalen möglich. Diese werden nach Angaben des Umweltministeriums nach drei Kriterien kontrolliert: „1. Ob sie die Aufnahme von Wirtschaftsdünger aus anderen Ländern wie vorgeschrieben gemeldet haben, 2. ob die zusätzlich aufgenommenen Wirtschaftsdünger auf dem Betrieb auch ordnungsgemäß verwertet werden können, 3. ob die aufgenommenen Nährstoffmengen bei der Düngeplanung und der jährlich zu erstellenden Nährstoffbilanz berücksichtigt wurden.“

NRW-weit seien für die Kontrolle der Düngeverordnung und andere gesetzliche Regelungen zum Düngeeinsatz 20 Mitarbeiter zuständig. Vor etwa zwei Jahren sei dieser Personalschlüssel deutlich erhöht worden.