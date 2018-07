Kempen. Die Polizei sucht nach einer vermissten Seniorin. Am Dienstagabend meldete ein Angehöriger die 78-jährige Frau bei der Polizei Kempen als vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde die Seniorin am Montag, gegen 11:30 Uhr, zuletzt auf der von Ketteler Straße gesehen. Sie sei zu Fuß in Richtung Kempener Innenstadt unterwegs gewesen, heißt es in der Meldung. Seither fehle von der Frau jede Spur.

Die Kripo bittet um Mithilfe. Die Seniorin ist etwa 168 cm groß und schlank. Sie hat schulterlanges, graues Haar, das zu einem Zopf gebunden war. Zuletzt war sie mit einer langen, hellen Hose und einer Bluse bekleidet. Wer Hinweise zum Verbleib der Frau hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei Viersen. red