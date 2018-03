Dass es in St. Hubert vorerst keinen Kunstrasenplatz geben wird, ist den Vereinen klar. Jetzt müsse aber an der Stendener Straße etwas passieren. Seit Jahrzehnten fehlen dort Umkleiden und Toiletten.

Kempen/St. Hubert. Enttäuscht und mit hängenden Köpfen verließen Kinder und Erwachsene aus den Fußballabteilungen des TuS und FC St. Hubert am Dienstagabend den Ratssaal. Zwar konnte im Vorfeld der Sitzung nicht ernsthaft jemand damit rechnen, dass Politik und Verwaltung doch noch eine Kunstrasen-Lösung für St. Hubert auf den Tisch legen. Weil aber nun klar ist, dass es vorerst nichts wird mit dem Kunstrasen, sind Wut und Enttäuschung groß in St. Hubert. Auf dem bestehenden Aschenplatz, An Eulen, kann die Stadt nach eigenen Angaben aus Lärmschutzgründen keinen Kunstrasen bauen. Und aus dem geplanten Neubau auf einer Fläche an der Tönisberger Straße wird erstmal nichts, weil die Stadt sich kurzfristig nicht mit dem Eigentümer auf einen Kauf einigen kann (die WZ berichtete mehrfach).

Sauer sind die Fußballer aber nicht nur, weil aus den Zukunftsplänen nichts wird. Sondern auch, weil der Zustand der beiden Anlagen An Eulen und Stendener Straße nicht gut ist. Und weil sie diese Zustände schon seit Jahrzehnten ertragen müssen. „Schon vor 29 Jahren zum 100-jährigen Bestehen des TuS wurde uns Besserung versprochen“, sagte Marcus Schreurs, Vorsitzender der TuS-Fußballer als Besucher im Sportausschuss. „Passiert ist gar nichts.“

Sein Vorstandskollege Volker Müllers junior wurde noch deutlicher. „Seit Jahrzehnten werden wir hingehalten. Lange hieß es, dass wir an der Stendener Straße einen zweiten Platz bekommen. Irgendwann wurde das Projekt dann beerdigt, ohne mit uns zu sprechen. Nun wurde uns versprochen, dass ein neuer Platz für St. Hubert Priorität hat – und es wird wieder nichts passieren“, sagte Müllers mit Blick auf die vorerst gescheiterten Pläne in St. Hubert und die nun beschlossene Umsetzung des Kunstrasen-Projektes im benachbarten Tönisberg.

„Darum geht es uns aber gar nicht. Dass es in Tönisberg klappt, sei dem VfL gegönnt“, ergänzte Müllers junior. Der TuS-Geschäftsführer sieht die Stadt aber in St. Hubert aktuell in der Pflicht – auch ohne die Realisierung eines neuen Platzes. „Nun ist doch klar, dass an der Stendener Straße kein zweiter Platz kommen wird. Und es ist klar, dass An Eulen nichts passieren wird. Dann geben Sie doch bitte mal Geld aus, damit wir an der Stendener Straße vernünftige Bedingungen bekommen“, so Müllers junior.