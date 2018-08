In Mülhausen steht zum dritten Mal ein Wettkampf für Kegelclubs und Co. an.

Mülhausen. Am Samstag, 25. August, ab 14 Uhr veranstaltet die St. Heinrich- und St. Vitus-Schützenbruderschaft Mülhausen unter dem Motto „Verlängern Sie Ihr Urlaubsfeeling“ ihre „3. Mülhausener Olympiade“. Hierbei können Mannschaften mit mindestens fünf Spielern gegeneinander antreten. Die Startgebühr je Mannschaft beträgt zehn Euro.

In den beiden vergangenen Jahren haben bis zu zehn Mannschaften um Olympiamedaillen gekämpft. Neben Kegelclubs, Mannschaften aus den Schützen und der örtlichen Feuerwehr sowie den Ortsteilen Oedt und Vinkrath haben beispielsweise mit den „Fanta Five“ und den „High Five“ auch reine Damen-Mannschaften am Wettbewerb teilgenommen.

Die „Mülhausener Olympiade“ besteht aus insgesamt vier Wettkämpfen: Zusätzlich zu Menschenkicker, Lasergewehr und Bierrutsche gibt es ein Überraschungsspiel. Die Veranstaltung findet im Rahmen eines Sommerfestes mit Cafeteria, Getränke-Pavillon, Grillstand und Hüpfburg auf dem Parkplatz der Kita Mülhausen „An der Marienschule“ in Mülhausen statt.

Anmeldungen von Mannschaften sind beim Schriftführer Wolfgang Kerst über die E-Mail-Adresse wolfgang_kerst@web.de oder per WhatsApp unter Tel. 0151/581 18 371 bis Samstag, 18. August, möglich. Die ersten drei Gewinner-Mannschaften erhalten jeweils Olympiamedaillen und Verzehrgutscheine. Für die anderen gilt der olympische Gedanke: „Dabei sein ist alles.“