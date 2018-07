Nach den Tiefbauarbeiten für das schnelle Internet müssen die Gemeindewerke in Grefrath „einige wenige Schäden“ im Gas-, Wasser- und Stromnetz reparieren.

Grefrath. Dass das Unternehmen Deutsche Glasfaser derzeit an allen Ecken und Enden aktiv ist, kann man in Grefrath täglich beobachten. Von der Firma beauftragte Subunternehmer sind dabei, die Kabel für das schnelle Internet in allen Ortsteilen zu verlegen. Und dabei soll – wie in anderen Kommunen in der Vergangenheit auch – nicht alles reibungslos verlaufen. Das zumindest stellte FDP-Fraktionschef Werner Mülders in der Ratssitzung am Montagabend zur Diskussion. „Wer zahlt denn eigentlich für die Schäden, die die Deutsche Glasfaser in Gas-, Wasser- und Stromnetz verursacht?“, fragte Mülders.

Kosten werden an die Deutsche Glasfaser weitergeleitet

Bürgermeister Manfred Lommetz versuchte daraufhin, deutlich zu machen, dass die Gemeinde und somit die Bürger keinesfalls mit Kosten wegen möglicher Schäden zu rechnen hätten. „Wenn ein Schaden auftritt, wird er von den Gemeindewerken, die Eigentümer der Leitungen sind, repariert“, erklärte Lommetz am Dienstag noch einmal auf WZ-Anfrage. Die Gemeindewerke würden dann an die Gemeinde wegen der Kosten herantreten. Rechnungen würden an die Glasfaser weitergeleitet. Über diesen Weg werde funktionieren, dass die Rechnungen der Werke beglichen werden, so Lommetz.

Ausmaß der Schäden soll nur gering sein

Zum aktuellen Ausmaß der Schäden konnte die Verwaltung auf Nachfrage von CDU-Ratsherr Markus Funken keine Angaben machen. Es handele sich allerdings nur um „einige wenige Schäden“, wie Bürgermeister Lommetz im WZ-Gespräch sagte. Und auch die Gemeindewerke selbst sprechen auf WZ-Nachfrage von „geringen Problemen“. FDP-Ratsherr Mülders sieht das anders: Er habe vernommen, dass die Mitarbeiter der Gemeindewerke mit den Reparaturen gar nicht hinterherkämen, berichtete er am Dienstag der WZ.

Laut Glasfaser entstehen diese Probleme woanders auch

Am Abend zuvor erntete Mülders wegen seiner Glasfaser-Fragen Kritik vom CDU-Kollegen Christian Kappenhagen. „Ich halte nichts davon, hier in der Ratssitzung ein Unternehmens-Bashing zu betreiben“, so Kappenhagen, der selbst in der Bürgerinitiative pro Glasfaser aktiv war und ist.

Das Borkener Unternehmen selbst bestätigt auf Anfrage, dass es bei den Verlegungsarbeiten in den Kommunen immer wieder zu Schäden kommt. „Das liegt unter anderem auch daran, dass die entsprechenden Leitungen dann und wann nicht so verlegt sind, wie sie in Plänen verzeichnet sind“, sagt ein Sprecher der Deutschen Glasfaser. Und bei der Masse an Tiefbauarbeiten würden halt auch Fehler passieren.