Der Verein Mutter und mehr zieht eine positive Bilanz.

Grefrath. Einen Wechsel im Vorstand gibt es beim Frauen- und Familienzentrum Mum (Mutter und mehr). Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung freute man sich außerdem über eine ausgeglichene finanzielle Lage, zeigte sich zufrieden mit dem laufenden Jahr und brachte schon viele Ideen für 2018 vor.

Als Vorsitzende hat Sarah Pasch die Nachfolge von Marion Gartz-Drießen angetreten, und Hannah Mai übernahm den Posten der zweiten Vorsitzenden von Kirsten Stein. Jessica Sluiter ließ sich in ihrem Amt als erste Kassiererin bestätigen, indes Nicole Klingen die zweite Kassiererin Claudia Heymann ablöste.

Die finanziellen Sorgen gehören der Vergangenheit an

Auch der Rückblick auf das laufende Jahr hielt nicht lange auf. Ob Frühlingsfest oder die dank vieler Spenden gelungene Renovierung der Krabbelgruppe, das Mum-Team zeigte sich zufrieden. Die Spielgruppe wird sogar so gut angenommen, dass es derzeit eine Warteliste gibt. Finanzielle Sorgen gehören der Vergangenheit an. Daher ging der Blick der Frauen bei der Versammlung schnell in die Zukunft. Immerhin steht im kommenden Jahr das 25-jährige Bestehen von Mum an.

Im Jubiläumsjahr möchte man ein schon lange geplantes Projekt angehen. Es handelt sich um ein Gartenhaus. „In diesem würden wir gerne in den Sommermonaten unser Café anbieten“, sagte Katja Schulte, die die pädagogische Leitung innehat. Auf diesem Weg erhofft man sich auch das offene Café für jedermann noch bekannter machen zu können. Denn noch lange nicht alle Bürger kennen das Angebot mit den familienfreundlichen Preisen und der Kinderbetreuung im großen Spielraum, das jeden Dienstag und Donnerstag von jeweils 15 bis 18 Uhr an der Vinkrather Straße 64a seine Türen öffnet.

Gut besucht ist hingegen der offene Treff „Elternstart“. Dieser richtet sich donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr an Familien mit Kindern im ersten Lebensjahr. Dadurch, dass es sich um ein Projekt des Landes handelt, können Eltern das Angebot fünfmal kostenfrei in Anspruch nehmen.

2018 geht zudem ein neues Projekt an den Start. Es handelt sich um eine Bewegungsgruppe für Eltern mit Kindern bis zu einem Jahr. Sie wird im Turnraum der Kita St. Vitus angesiedelt.