Das Kulturprogramm in Kempen erfreut sich großer Beliebtheit. Neben vielen neuen Gesichtern werden aber auch bekannte Größen in den sechs Abo-Reihen auftreten.

Kempen. Das städtische Kulturprogramm in Verbindung mit den Reihen des Vereins „Kempen Klassik“ ist seit vielen Jahren eine Erfolgsgeschichte. In einigen Abo-Reihen gibt es Jahr für Jahr ein knappes Rennen. Nur wenige Kündigungen trudeln im Kulturamt ein. „Ich habe das Gefühl, dass es bei manchen Abos eine Tendenz zur Vererbung gibt“, scherzt eine zufriedene Kulturamtsleiterin Elisabeth Friese.

Friese und ihr Kollege Martin Klapheck sowie Bürgermeister Volker Rübo, zu dessen Dezernat die Kultur gehört, sind guter Dinge, dass die kulturelle Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird. „Ich bin davon überzeugt, dass wir wieder ein tolles Programm bieten können“, sagte Rübo bei der Vorstellung der Saison 2018/19, die im September mit den ersten Terminen starten wird.

Wenig Anschub braucht die Reihe „Comedy und Kabarett“. Traditionell sind die Abos für die acht Doppeltermine (montags und dienstags) weitestgehend vergeben. „In diesem Jahr haben wir ein paar Kapazitäten mehr“, sagt Friese. Für den Montag gehen 16 Abos in den Verkauf, für den Dienstag zehn. Mit dabei sind bundesweit bekannte Kabarettisten wie Andreas Rebers und Lars Reichow, aber auch weniger bekannte wie Liza Kos.

Weltmusik mit Konzert von Musikern aus dem Iran und Israel

„Die Welt zu Gast bei Freunden“ – das Motto der Fußball-WM 2006 könnte man auf die Reihe „Weltmusik“ übertragen. An sechs Terminen werden Klänge aus dem Iran, Argentinien oder Indien zu hören sein. Beim Stichwort Freundschaft gibt es am 4. April 2019 ein interessantes Konzert der gruppe Quartetoukan unter dem Titel „Arabo-jüdische Begegnungen“. An diesem Abend werden unter anderem junge Menschen aus dem Iran und Israel zusammen musizieren. „Es ist schön, dass die Musik solche Zeichen setzen kann“, findet Martin Klapheck.

Die Jazz-Reihe, die in den vergangenen Jahren dann und wann mal einen ordentlichen Werbe-Anschub benötigte, sei inzwischen ebenfalls ein Erfolgsmodell. In der vergangenen Saison seien die Konzerte fast alle ausverkauft gewesen. „Wir haben aber hier nur gut die Hälfte der Plätze über Abos abgedeckt“, sagt Friese. Das Genre Jazz sei so vielseitig, dass nicht alle sechs Konzerte den gleichen Geschmack treffen. Daher gingen immer viele Einzelkarten über die Verkaufstheke. Pianistin Julia Hülsmann ist zweimal zu Gast. Am 12.November an einem improvisierten Abend mit Kollegin Rita Marcotulli an zwei Steinway-Flügeln, am 17.Januar mit dem bekannten Hülsmann-Trio.