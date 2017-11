Die Vorbereitungen auf Weihnachten mit Märkten, Krippenspiel und Co. haben begonnen – aber auch die für die fünfte Jahreszeit.

Grefrath. Es wird romantisch an den nächsten beiden Wochenenden im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath. In der Dämmerungen locken viele Lichter und Shows mit Fackeln. Dazu duftet es verführerisch nach frisch gebackenem Brot aus der historischen Bäckerei, heißem Glühwein und frischen Maronen, nach Lachs, gebratenem Fleisch und süßen Leckereien. Und das nichts nur nach Einbruch der Dämmerung. Der „Romantische Weihnachtsmarkt“ beginnt nämlich schon an beiden Freitagen um 13 Uhr. Ebenso wie an den Samstagen ist dann bis 21 Uhr geöffnet; für die beiden Sonntagen gelten die Zeiten 11 bis 20 Uhr.

Mäuseroulette und Fahnen

Knisternde Feuerkörbe, zahlreiche Fackeln und mehrere Tausend Lichtquellen sind nur ein Teil der Kulisse. Die Künstlerin KiSa hüllt das Gelände in ein Meer von Fahnen und Ölfackeln. Am Wassergraben der Dorenburg modellieren mittelalterliche Feuerkünstler mit rotierenden Ketten skurrile Feuermuster in den Abendhimmel. Und das Mäuseroulette hält die großen und kleinen Spieler gespannt an der virtuellen Bühne. Im Mittelpunkt stehen je Wochenende etwa 100 Designer, Künstler und Kunsthandwerker. Sie bieten ihre ausschließlich selbst gefertigten Produkte in den einzelnen Fachwerkhöfen und entlang der Wege zum Kauf an: ausgefallene Keramik-Windlichter, zauberhafte Textilkreationen, ausgefallene Designgoldstücke und vieles andere mehr finden. Der Eintritt beträgt sieben Euro, Kinder bis einschließlich 16 Jahre sind frei. Vergünstigte Karten gibt es im Vorverkauf im Internet:

www.omms.net

Parkplätze sind ausgewiesen

Für die Dauer des „Romantischen Weihnachtsmarktes“ hat das Freilichtmuseum Pause. Parkplätze stehen unter anderem an der Stadionstraße 145 in Grefrath und auf dem ehemaligen Johnson Control-Gelände an der Mülhausener Straße 35 (mit Shuttle) zur Verfügung. An diesem Wochenende könnte es mit dem Parken eng werden, da Holiday on Ice im Eisstadion gastiert.

Hirten und Engel gesucht

Weihnachts- und Adventsmärkte dienen ja auch dazu, die Spannung und Vorfreude auf den Heiligen Abend voranzutreiben. Dazu gehören auch andere Aktivitäten, wie beispielsweise Proben für das Krippenspiel. Dafür sucht die Evangelische Kirchengemeinde Grefrath noch Kinder ab sechs Jahren zum Mitmachen. Aufgeführt wird es im Rahmen des Familiengottesdienstes am 24. Dezember um 15.30 Uhr in der Versöhnungskirche in Oedt. Die Probentermine sind jeweils freitags von 17 bis 18.30 Uhr, ebenfalls in Oedt. Erste Probe ist am Freitag. Anmeldungen nimmt Karin Rosenstengel unter der Tel. 02158/405678 entgegen oder per E-Mail: