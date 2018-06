Am Samstag wurde auf dem Gelände an der Otto-Schott-Straße 2 in Kempen gefeiert: Die dort ansässige Richter Chemie-Technik GmbH beging ihr 60-Jähriges. Bereits im August 2017 konnte das Unternehmen auf sechs Jahrzehnte zurückblicken. Nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen im vergangenen Jahr fand das Fest nun einige Monate später statt. Für die Besucher gab es einen großen Cateringbereich. In mehreren Zelten wurden verschiedene Köstlichkeiten angeboten. Zum Rahmenprogramm der Feier zählten neben sachkundigen Führungen durch die Fabrikhallen auch Live-Musik und verschiedene Aktionen. Am Riesenkicker konnten sich Fußball-Fans auf die nahende Weltmeisterschaft einstimmen. Eine Hüpfburg lud Kinder zum Toben ein, in einem Tipi wurden Gesichter bunt geschminkt. Eine professionelle Karikaturistin fertigte Porträts der Mitarbeiter und Gäste an.

Richter ist spezialisiert auf Pumpen und Armaturen. Die Produkte kommen unter anderem in der chemischen Grundstoffindustrie zum Einsatz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 270 Mitarbeiter. Etwa 220 davon sind am Standort Kempen tätig, dazu gehören 15 Auszubildende.

lik/Foto: Friedhelm Reimann