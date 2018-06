Grefrath . „Mit dem Rheinlandtaler möchte der Landschaftsverband Rheinland (LVR) all denjenigen Dank sagen, die ihn in seinen Bemühungen um die Bewahrung und Pflege der rheinischen Kulturlandschaft unterstützen.“ So steht es in einer Pressemitteilung des LVR. Und wer den Oedter Heinz Panzer kennt, der weiß, dass dies in jedem Punkt auf ihn zutrifft. Am Montag bekam der 82-Jährige aus der Hand von Anne Henk-Hollstein diesen Preis überreicht. In ihrer Laudatio verwies die Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland auf Panzers Engagement für Heimat, Natur und Kultur, das bei ihm bereits vor mehr als 60 Jahren begonnen habe. Sie erinnerte an die archäologischen Ausgrabungen an der mittelalterlichen Burg Uda, die Panzer als junger Mann erlebt hatte. Die Restaurierung der Burg ist dem Oedter bis heute ein besonderes Anliegen geblieben.

Wenn im Grefrather Eisstadion das dritte Vorrundenspiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea gezeigt wird, wird es im Außenzelt nicht nur laut, sondern „Laudaaa“. Denn bei der heutigen Vorrunden-Showdown tritt das Partyduo „Specktakel“ aus Krefeld mit seinem Megahit „Mama Laudaaa“ auf. Um 16 Uhr geht es für die Deutsche Elf los, das Eisstadion öffnet aber schon um 15 Uhr seine Türen. Neben Party-DJ Daniel Bröxkes und Stadionsprecher Rolf Frangen betreten dann auch die Krefelder „Specktakel“ die Bühne, die mit ihrem Hit bereits die Charts stürmen. Und natürlich geht dann auch die Frage an das Publikum: „Wie heißt die Mutter von Niki Lauda?“

Wer möchte Jäger werden?

Die Kreisjägerschaft in Viersen bietet einen Kur an, der angehende Jäger auf die Prüfung 2019 vorbereiten soll. Erfahrene Förster und Jäger vermitteln den Teilnehmern dabei theoretisches und praktisches Wissen aus den Fachbereichen Land- und Waldbau, Wildbiologie, Wildhege, Jagdrecht, Naturschutz, Verwertung von erlegtem Wild, Waffenkunde und Schießen. Teilnehmer müssen zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens 16 Jahre alt sein und sollten Interesse für Wald, Feld, Flur und Tierwelt mitbringen. Der Unterricht findet jeweils dienstags und donnerstags von 19.30 bis 22 Uhr statt. Ab Dezember wird an jedem Freitagnachmittag auf dem Schießstand in Neukirchen-Vluyn geübt. Die staatliche Prüfung findet etwa Ende April 2019 statt. Wer Interesse an dem Kurs hat, kann an einem Informationsabend teilnehmen. Dieser findet am Donnerstag, 12. Juli, ab 19.30 Uhr in der Gaststätte „Zum Nordkanal“, Lobbericher Straße 12-14, statt. Die erste Unterrichtseinheit beginnt am 30. August. Weitere Infos gibt es in der Geschäftsstelle der KJS Viersen unter Tel. 02162/80754 oder im Internet:

www.kjsviersen.de

Reisegutschein für Roman

67 Preise wurden beim Familienaktionstag der Gemeinde Grefrath unter den Kindern verlost. Den Hauptpreis konnte gestern Nachmittag Roman Beurskens entgegennehmen. Der Siebenjährige freute sich über den Reisegutschein in Höhe von 500 Euro. In die Lostrommel hatten mehr als 200 Kinder zuvor beim Fest ihre Stempelkarten geworfen. Diese wurden an den vielen Aktionsorten wie Ponyreiten, basteln, Dosenwerfen und vielen mehr geworfen. Der Familienaktionstag fand in diesem Jahr auf dem Gelände des Drießenhofs und auf dem Friedhofsweg statt. Mitorganisator waren die Laurentiusschützen.