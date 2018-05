Ein 16-jähriger Kempener ist am Dienstagabend Opfer eines Raubs geworden. Laut Polizei schlugen zwei bislang Unbekannte dem Jungen ins Gesicht und zwangen ihn zur Herausgabe seines Smartphones.

Er erstattete Anzeige bei der Polizei und gab an, am Zugang zum Fußballplatz am „Röhrenspielplatz“ an der Oedter Straße in Kempen gesessen zu haben. Er war dort mit seinem Smartphone beschäftigt, als zwischen 19.30 und 19.45 Uhr zwei junge Männer die Herausgabe seines Handys verlangten. Als der Schüler aufstand, schlug ihm einer der Männer ins Gesicht.

Der Schüler zeigte daraufhin seine mitgeführten Sachen. Die beiden nahmen das Smartphone und einen Schlüsselbund mit und liefen zu Fuß über den Weg zwischen Fußballplatz und Spielplatz in Richtung Oedter Straße weg. Der Kempener erlitt leichte Verletzungen.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Derjenige, der den Schüler geschlagen hat, war etwa 20 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Er hatte einen dunkleren Teint und war mit einer Basecap, einem olivgrünen Pulli mit kurzen Ärmeln und Kapuze sowie „Haifisch-Nikeschuhen“ in schwarz-weiß bekleidet. Er sprach gebrochen Deutsch. Sein Begleiter war gleichaltrig und etwas kleiner. Auch er hatte einen getönten Teint und Bartstoppeln und trug eine Baseballkappe sowie ein stechend grünes Poloshirt. Hinweise auf die beschriebenen Verdächtigen nimmt die Polizei unter Tel. 02162/3770 entgegen. red