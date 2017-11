Für die Arbeiten muss ein Altglascontainer verlegt werden. Über das Wohin diskutierte der Bauausschuss.

Grefrath. Gute Aussichten für den Radweg Grefrather Straße: Wenn das Wetter mitspielt, wird mit der Sanierung noch in diesem Jahr begonnen, verkündete Bauamtsleiter Norbert Enger in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.

Wegen des Bauvorhabens an der Neu-/Nordstraße muss der dortige Altglascontainer verlegt werden. Als neuen Standort schlägt die Gemeindeverwaltung den Parkplatz Stadion-/Schanzenstraße vor – oder den Container ganz einzusparen. Bernd Bedronka, SPD-Vizefraktionsvorsitzender, hatte ein andere Variante in petto: am Bauhof bzw. an den Gemeindewerken oder vor dem Grefrather Rathaus, an dem Platz, wo früher die Papiercontainer gestanden haben. „Den Standort auf dem Parkplatz in Schulnähe halten wir nicht für sinnvoll. Schüler versuchen vielleicht, Flaschen aus dem Behälter zu angeln. Außerdem gibt rund um Glascontainer immer viele Scherben“, so Bedronka. Dem wollte sich Wilma Hübecker, CDU-Fraktionsvorsitzende, nicht anschließen.

Sebastian Wulf, sachkundiger Bürger der Grünen, fragte nach, ob die örtlichen Supermärkte bei der Entsorgung nicht eingebunden werden könnten. Enger erinnerte daran, dass bereits vor eineinhalb Jahren eine entsprechende Anfrage erfolgt sei, „mit ernüchternder Resonanz“. Beschlossen wurde schließlich mit acht Ja-Stimmen der Container-Umzug an die Stadion-/Schanzenstraße.

Schon Ausblick auf die Sommerferien 2018

In den Sommerferien 2018 wird in Schulen und Turnhallen in Grefrath und Oedt fleißig gearbeitet. Elektrische Alarmanlagen werden eingebaut ebenso wie WLAN-Technik. Betroffen sind die Sekundar- und die Grundschulen Oedt und Grefrath mit allen Gebäuden für den Offenen Ganztag, die Sporthalle Bruckhauser Straße sowie die beiden Turnhallen in Grefrath und Oedt, der DRK-Kindergarten sowie „Älter werden in Grefrath“ in der Oedter Grundschule. 215 000 Euro stehen dafür zur Verfügung. Auf eine entsprechende Nachfrage von Bedronka bestätigte Enger, dass die Maßnahme nicht in den Osterferien durchgeführt werden kann: „Schon für die Sommerferien wird die Zeit knapp sein“.