Nach Angaben der Stadt werden alle Eltern einen Platz zur Betreuung ihrer Kinder bekommen. Es gibt aber noch Unsicherheiten.

Kempen. Dezernent Michael Klee hielt die Spannung hoch im Jugendhilfeausschuss am Dienstagabend. Ob alle Kinder zum nächsten Kita-Jahr einen Betreuungsplatz bekommen? Im Tagesordnungspunkt sieben kam die erfreuliche Antwort. Alle angemeldeten Kinder konnten mit einem Platz versorgt werden. 1162 Plätze wurden vergeben. „Wir schaffen es knapp“, so Klee. Es sei aber nicht sicher, dass die Betreuung auch wohnraumnah erfolgen kann. Es ist also möglich, dass Eltern zum Beispiel von St. Hubert nach Tönisberg oder von Kempen nach St. Hubert fahren müssen.

Der Betreuungsbedarf der Familien, insbesondere für die Kinder ab einem Jahr, ist erneut gestiegen. Laut Planung liegen die Versorgungsquoten für den U3-Bereich im Kempener Norden bei 52 Prozent, im Süden bei 58,5 Prozent, in St. Hubert bei 46 Prozent und in Tönisberg bei 51 Prozent.

Zukunft der Tagespflege wird weiterhin diskutiert

Gelöst werden konnte dies für das nächste Kita-Jahr durch die Erweiterung der Kitas Spatzennest (Kempen) und St. Antonius (Tönisberg), die Einrichtung von Notgruppen in den Kitas Mullewapp, Regenbogen und Hermann-Josef (alle Kempen) sowie veränderte Nutzung von Räumen in den Kitas Tabaluga (St. Hubert) und Schlösschen (Tönisberg). Auch durch die „verstärkte Akquise von Tagespflegepersonen“ konnte der Bedarf laut Stadt gedeckt werden. 19 Plätze seien noch als Puffer übrig. Das sei aber lediglich der aktuelle Stand.

„Da ist eine hohe Dynamik drin“, sagt Klee. Weiterhin gebe es unsichere Punkte in der Kindertagespflege. Um Kita-Plätze zu schaffen, wurden die Großtagespflegestellen aus den Kitas Tabaluga und Schlösschen herausgenommen. Nun ist – nachdem sie, wie berichtet, zunächst als zu teuer eingeschätzt wurde – wieder die Johannes-Hubertus-Schule in den Blick für die Tagespflege gerückt, aber mit neuem Konzept (die WZ berichtete exklusiv). Durch einen längeren Nutzungszeitraum will die Stadt die Maßnahme günstiger und nachhaltiger gestalten. Zum 1. August wird dies aber nicht umsetzbar sein. Die Stadt hat in St. Hubert eine Wohnung im Blick, die für den Übergang angemietet werden soll. Auch für Tönisberg ist angedacht, dass eine Tagespflegeperson eine Wohnung für die Betreuung anmietet.

Irritierende FDP-Idee: Können Frauen länger zu Hause bleiben?

Aber die Stadt muss auch weiter in die Zukunft schauen. Der Bedarf – so die Prognose – wird weiter steigen. Daher drängen die Politiker auch auf zügiges Handeln. „Es zeichnet sich ab, dass wir spätestens nächstes Jahr wieder Probleme bekommen“, so Bettina Ortmanns (CDU). Daher müsse man über die Notlösungen und Provisorien hinaus Maßnahmen auf den Weg bringen. Da waren sich fast alle Fraktionen einig. Der Vorschlag von Renate Becker (FDP), doch lieber Anreize zu schaffen, damit Frauen die ersten zwei bis drei Lebensjahre ihres Kindes zu Hause zu bleiben, wurde gleich mit so viel Kritik bedacht, dass er nicht ernsthaft weiterverfolgt wurde.