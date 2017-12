Probleme mit der Zustellung gibt es weiterhin. Die Bundesnetzagentur ist Aufsichtsbehörde und bittet um Beschwerden.

Kempen/Willich. Klappt es bei Ihnen wieder mit der Briefzustellung durch die Deutsche Post? Teils, teils – so könnte man die Antworten der Leser aus den Kempener Stadtteilen zusammenfassen. Während es im St. Huberter Ortskern nach Leserangaben wieder besser läuft, bestehen die Probleme in den Außenbezirken weiterhin. Leser aus St. Hubert-Escheln berichten weiterhin, dass sie tagelang keine Briefe und dann an einem Tag „einen ganzen Packen“ bekommen. Auch aus dem Kempener Süden erreichen die Redaktion weiterhin ähnliche Schilderungen.

Wie mehrfach berichtet, beschweren sich Postkunden aus Kempen und auch aus Willich seit mehreren Wochen über Probleme mit der Zustellung durch die Deutsche Post. Diese hat die Schwierigkeiten, die durch Personalengpässe entstanden seien, eingeräumt. Die Dimension, die Leser und Informanten aus der Post-Mitarbeiterschaft schildern, streitet die Pressestelle des Konzerns auf Anfrage aber stets ab.

Beschwerden bei der Behörde um mehr als 25 Prozent angestiegen

So weit. So gut. Oder eben nicht. Doch was kann man als Kunde eigentlich tun, um die Situation zu verbessern? Oder die Lage zumindest an entscheidender Stelle anzubringen? „In jedem Fall sollten Kunden ihre Beschwerden an die Bundesnetzagentur schicken“, empfiehlt Olaf Peter Eul, Sprecher der Bonner Behörde, die im staatlichen Auftrag die Bereiche Telekommunikation, Eisenbahn, Elektrizität/Gas und eben Postdienstleister kontrolliert.

Die Agentur, die wie die Post ihren Sitz in Bonn hat, gehe jeder Beschwerde nach. Mit den Einzelheiten werde der jeweilige Dienstleister dann auch konfrontiert. Insbesondere im Briefverkehr nehme die Bundesnetzagentur ihre Aufgabe ernst. Schließlich gilt in Deutschland die werktägliche Zustellpflicht, die die Deutsche Post offenbar derzeit nicht immer einhält.

„Wenn in einer Region ein massives Gesamtproblem auftritt, sind wir auch darauf angewiesen, dass wir so viele Beschwerden wie möglich bekommen“, ergänzt Eul. Denn nur so könne sich das betreffende Unternehmen nicht auf einen „bedauerlichen Einzelfall“ zurückziehen.

Dass die Beschwerden im Bereich von Brief- und Paketzustellung zunehmen, ist kein Geheimnis. „Bis jetzt haben wir rund 5800 Beschwerden in diesem Jahr entgegengenommen“, so der Sprecher der Bundesnetzagentur. Das entspreche einer Steigerung von über 25 Prozent im Vergleich zu 2016. In dieser Zahl seien sowohl Brief- als auch Paketprobleme enthalten. Und die Statistik betreffe alle registrierten Dienstleister. Im Briefbereich jedoch seien die meisten auf die Deutsche Post zurückzuführen. Denn der Bonner Konzern hält laut Netzagentur weiterhin 84 Prozent des Briefmarktes.