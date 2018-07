Züchter und Freunde von Shetlandponys richteten am Sonntag ein Turnier in Kempen aus: 120 Teilnehmer am Schmeddersweg.

Kempen. „Bei den Bällen aufpassen, dass du nicht seitlich rauskommst. Geh es lieber etwas langsamer an“, gibt Michael Birmes der 16-jährigen Jana als Tipp mit auf den Weg. Sie nickt, setzt die Reitkappe auf den Kopf, überprüft nochmals die Starternummer an ihrem Arm und klopft Shetlandpony Malon auf den Hals. Dann erfolgt ihr Startzeichen. Es geht los, allerdings nicht auf dem Pony, sondern daneben. Führen ist angesagt beim Turnier der Interessengemeinschaft (IG) der Shetlandpomy-Züchter am Schmeddersweg in Kempen.

Tonnen, Tunnel, Flattervorhang – die Ponys müssen viel bewältigen

Ob die Acht, die Jana locker mit Malon um die beiden blauen Tonnen läuft, der Tunnel, den sie links und das Pony rechts queren muss oder der Flattervorhang, der sich nicht nur im Wind bewegt, sondern auch kräftig knistert – die beiden sind ein eingespieltes Team. Ein professionelles kurzes Stehen auf der Milchbank, einem Podest, das Pony und Führer erklettern müssen, ein gekonntes Führen durch den Stangengang und über die blaue Plastikfolie und selbst das mit Stangen eingegrenzte Rechteck, in dem jede Menge kleine Bälle liegen, werden souverän gemeistert. Applaus brandet auf, als die beiden über die Ziellinie traben. Hinter der Absperrung wartet schon das nächste Shetlandpony auf seinen Start.

Kempen ist der einzige Turnier-Standort im Rheinland

Die Anlage des Reit- und Fahrvereins Schmalbroich Kempen war am Sonntag fest in der Hand der Ponyfreunde. Rund 70 der kleinen Ponys starteten in den verschiedenen Kategorien des von der IG der Shetlandpony-Züchter und Liebhaber ausgerichteten Turniers. „Nach einer etwas längeren Pause haben wir wieder ein Turnier in Kempen organisiert. Wobei uns die wirklich große Zahl von 120 Starts ermutigt das Turnier nächstes Jahr wieder hier anzubieten“, sagt Ausrichterin Melanie Wagenmann von der IG Shetland. Kempen ist dabei die einzige rheinländische Station, in der ein solches Turnier angeboten wird. Ponys aus ganz NRW waren deshalb am Start.

„Für uns ist es das erste Mal. Unsere beiden Shetlandponys sind normalerweise in der Therapie mit Menschen mit Handicap im Einsatz. Wir nutzen die vielen Reize, die ein solches Turnier für unsere Ponys mit sich bringt“, sagt Andreas Spenst, der gerade mit Pony Bolle den Geschicklichkeitsparcours absolviert hat. Nachdem er zuerst eine Trabstrecke auf Zeit und einen Springparcours mit Hindernissen von bis zu 40 Zentimetern gemeistert hat.