Der Wagen des Grefrathers rammte Verkehrszeichen.

Grefrath. Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Trunkenheitsfahrt gestoppt. Nach Angaben der Behörde waren Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen gegen 2.20 Uhr in Grefrath auf der Dunkerhofstraße damit beschäftigt, eine Ruhestörung zu unterbinden. Dabei wurden sie durch laute Geräusche aufmerksam, die offenbar aus Richtung Bahnstraße kamen. Die Beamten bemerkten ein aus Richtung Weidendyk kommendes Auto, das auf die Dunkerhofstraße einbog. Der Pkw wies eine erhebliche Beschädigung an der vorderen Stoßstange auf, so dass diese über die Straße geschliffen wurde. Ein Kennzeichen fehlte und der rechte Scheinwerfer war nicht mehr funktionstüchtig.

Die Einsatzkräfte stoppten das Fahrzeug, das ein 30-jähriger Grefrather steuerte. Der Mann stand offenbar unter Alkoholeinwirkung. Ein Vortest ergab einen Promillegehalt von etwa 1,4. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann auf der K 12 in Fahrtrichtung Mülhausener Straße gefahren war. Er beabsichtigte, nach rechts in die Grunewaldstraße abzubiegen. Aufgrund seiner Alkoholisierung prallte er dabei gegen mehrere Verkehrszeichen, die sich auf einer Querungshilfe für Fußgänger befinden. Am Unfallort stellten die Beamten auch Teile des Autos sicher. Nach Entnahme einer Blutprobe und ohne seinen Führerschein musste der Grefrather seinen Heimweg zu Fuß fortsetzen. Red