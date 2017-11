Der Lions Club möchte der Stadt ein Kunstwerk in Erinnerung an den berühmtesten Sohn Kempens schenken.

Kempen. Die Skulpturensammlung in der Altstadt wird wohl bald um ein Kunstwerk reicher. Der Lions Club hatte die Idee anlässlich seines 100-jährigen Bestehens nicht sich selbst, sondern der Stadt etwas zu schenken. Und die Vereinigung in ihrem Namen den Zusatz „Thomas a Kempis“ trägt, soll das Geschenk etwas mit Kempens berühmtesten Sohn zu tun haben. Am kommenden Donnerstag haben die Politiker des Kulturausschusses die Wahl. Dann soll der Antrag des Lions Clubs zur Errichtung eines neuen Thomas-Denkmals diskutiert werden. Neben der bekannten Thomas-Skulptur auf dem Kirchplatz soll es also bald ein weiteres Kunstwerk in Erinnerung an den Geistlichen geben. Das Wort „neben“ ist dabei aber keinesfalls räumlich zu verstehen. Als Standort haben sich Club und Stadt die Wiese zwischen Donkring und Donkwall ausgeguckt. Aus Sicht des Kulturamtes wäre das Kunstwerk an diesem Standort eine ideale Ergänzung zum Kempener Skulpturenweg mit den Werken „Kappesbauern“, „Treppentor“ und „Übereinander“.

Vier Säulen von Stefelmanns

Kommen wir nun noch zur Optik der geplanten Kunst-Schenkung. Der Lions Club favorisiert eine Idee der Kempener Künstlerin Edith Stefelmanns. Diese Idee überzeuge mit ihrer Klarheit und Strenge, heißt es in der Vorlage für den Kulturausschuss. Stefelmanns hat sich intensiv mit den Schriften des Thomas von Kempen auseinandergesetzt. Ihre Schlussfolgerung ist, dass die Werke seine gradlinige und bescheidene Haltung widerspiegeln. Daher soll auch die Kultur gradlinig und zurückhaltend sein. Die Künstlerin schlägt eine begehbare Skulptur vor, die aus vier schlanken, unterschiedlich hohen und oben abgeschrägten Stelen besteht. Es sollen vier Stelen sein, um an die vier Bücher von Thomas’ Werk „Nachfolge Christi“ zu erinnern. Zudem sollen sie vier Begriffe symbolisieren: Gemüt, Gnade, Geist und Seele. Drei der Stelen, zwischen dreieinhalb und vier Meter hoch, sollen aus sogenanntem Corten-Stahl bestehen. Für die vierte Stele ist Granit vorgesehen. Darin soll eine besonders wichtige Textstelle aus der „Nachfolge Christi“ eingraviert werden. Welche, ist noch offen. Das will die Künstlerin mit dem Vorstand des Thomas-Vereins beziehungsweise des Thomas-Archivs besprechen. Seitens der Stadt gibt es Zustimmung für Idee des Lions Clubs. Nun hat die Politik das Wort. Aber ein solch ein Geschenk kann man doch nicht abschlagen, oder?