Martin Hasselmann aus Sonsbeck führt nun das Kempener Geschäft.

Kempen. Gute Nachrichten für alle Kunden des Schuh-Orthopädie-Fachgeschäftes Stahl in Kempen. Die Eheleute Brigitte und Heinz-Otto Stahl haben einen Nachfolger für das Geschäft gefunden, das sie selbst Ende Februar aufgegeben hatten. Der neue Betreiber heißt Martin Hasselmann. Er betreibe das Geschäft ab sofort zu den gewohnten Öffnungszeiten an der Peterstraße 13.

Bis vor einigen Tagen war die Nachfolgeregelung noch offen. Als die WZ über den Ruhestand der Stahls berichtete, stand noch kein Name fest. „Ich freue mich sehr, dass ich nun hier in Kempen bin“, sagt Hasselmann. Der 33-Jährige betreibt bereits ein Fachgeschäft in Alpen (Kreis Wesel). „Als ich von der Chance in Kempen hörte, habe ich zugeschlagen“, so Hasselmann, der nun beide Läden parallel betreiben wird. Der Inhaber wohnt in Sonsbeck (ebenfalls Kreis Wesel). Er ist Orthopädie-Schuhmacher-Meister und zudem staatlich geprüfter Schuhdesigner.

Nun, da die Nachfolge geregelt ist, können Brigitte und Heinz-Otto Stahl ihren Ruhestand genießen. Vor mehr als 40 Jahren hatte der Techniker den Meisterbetrieb in Kempen eröffnet. Zunächst an der Burgstraße, später an der Peterstraße. tkl