Schimmelstute Primula, genannt Primel, über Jüppi Trienekens und ihre tragende Rolle im St. Martinszug in Kempen – Redakteurin Kerstin Reemen hat dem Pferd genau „zugehört“.

Kempen/St. Tönis. Ohne mich wäre St. Martin ein armer Mann. Ein Fußgänger. Der Festgesang ein „Loop, Martin, loop“. Mit Helm erreichte der Mann bei aller Stattlichkeit doch allenfalls Regenschirm-Unterkante. In dem Meer der bunten Laternen und Fackeln, die jedes Jahr an Stöcken durch Kempens Altstadt-Gassen getragen werden, fiele St. Martins glänzende Kopfbedeckung nicht einmal auf.

Bei aller Bescheidenheit: Ohne mich wäre das Martinsfest nicht dasselbe. In Kempen nicht. Und in St. Tönis ebenfalls nicht. Da bin ich nämlich auch gebucht.

Die Begegnung mit dem Bettler am Feuer wäre nicht so beeindruckend. Die Mantelteilung am Boden wie eine Bühnenshow im Orchestergraben. Zum Wiehern! Schon ab der zweiten Reihe sähe man nichts.

Und so werde ich, Primula, genannt Primel, mich auch in diesem Jahr wieder satteln lassen, um an zwei hohen Festtagen in Kempen Martin Jüppi Trienekens auf meinen kräftigen Pferderücken zu nehmen. Er und ich – wir sind eine Einheit. Wir sind St. Martin.

Vorbei geht es für uns an gut und gerne 30 000 Menschen. Vor allem, wenn das Wetter hält. Ich prophezeie: Am nächsten Freitag ist die Altstadt dicht!

„Ich gehöre nicht zu den Pferden, die das Feuer scheuen.“

Primel über das Martinsfeuer

Wir werden vorneweg ziehen. Und ganz vorne sein: Auf In-stagram, Facebook und den SD-Karten der Handys. Wer uns sieht, der macht auch ein Foto von Martin und seiner Schimmelstute.

St. Martin ist das Ereignis im November, ach, was sag ich, im Jahresverlauf. Kulturerbe in Kempen. Am gesamten Niederrhein. Neuerdings soll auch die ganze Welt davon überzeugt werden. Mich würde es freuen. Aber ich warte ab.

Und ziehe bis dahin meine Runden übers Altstadtpflaster. Ich bin vorbereitet. Mit meinen zehn Jahren bin ich eine erfahrene Zugteilnehmerin. Jüppi sagt über mich, ich sei schöne 1,68 Meter groß, ruhig, aber aufmerksam, vor allem „kein Drömelstier“. Das freut mich zu hören. Ich sehe es genauso.

Meine Trainerin Daniela Paschertz im Reitstall Schmitz in Krefeld-Oppum, dort, wo ich seit sechs Jahren zu Hause bin, behauptet, ich machte es den Reitern leicht, hätte einen gesunden Vorwärtsdrang. Ja, das stimmt. Ich bin viel lieber im Gelände als in der Halle. Vor nichts und niemandem habe ich Angst, sogar dann nicht, wenn ich, eingespannt in einer Kutsche, mir den Weg durch den fließenden Verkehr bahne. Ich bin viel und gern unterwegs.