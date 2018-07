Kempen. Wer noch ein Abo in der neuen Saison für die Reihe Comedy & Kabarett ergattern möchte, muss sich sputen. Laut Kulturamt sind nur noch neun für den Montag- und zwei für den Dienstagabend zu haben. Die Künstler treten jeweils montags und dienstags in St. Hubert im Kulturforum an der Hohenzollernstraße auf. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Als Mainzer Frohnatur wird Lars Reichnow (24./25. September) angekündigt. Er hat Lust auf Menschen, Musik und die Wahrheit. Der Künstler war bereits zwei Mal im Kendeldorf. Alain Frei rät am 29./30. Oktober „Mach Dich frei!“ Der Schweizer widmet sich dem Schwarz-Weiß-Denken, mit Trennendem und Verbindendem – und das mit viel Humor.

Am 10. und 11. Dezember geht ein Kabarettist in die Politik. Er heißt Jens Neutag ist um die 40 Jahre alt und widmet sich seiner Mission mit Volldampf. Robbi Pawlik, Volker Diefes, Mia Pittroff und Nico Formanek bestreiten die „KuLTuS Night“ (14./15. Januar 2019). Sie vertreten unterschiedliche Comedy und Kabarett-Stile.

Tina Teubner verspricht „Wenn Du gehst, komme ich mit“ (11./12. Februar). Zur Unterstützung für ihr teils politisches Kabarett hat sie den Pianisten Ben Süverkrüp dabei. Stand-Up-Comedy präsentiert Stefan Danzinger (8./9. April). Er ist tagsüber Stadtführer in Berlin und nachts Comedian.

Andreas Rebers sagt „Amen“ (13. /14. März). Er ist in der Satire zu Hause und bereits mehrmals in St. Hubert aufgetreten. Liza Kros erscheint verwirrt und fragt „Was glaub’ ich, wer bin ich?!“ (17./18. Juni). Die gebürtige Russin und Wahl-Aachenerin schlüpft in ihrer Show in mehrere Rollen.

Abos (100 oder 127 Euro) gibt es an der Kasse des Kulturforums, Burgstraße 19, und unter Tel. 02152/917 264. Lee