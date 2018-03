Bauhofmitarbeiter freuen sich über Bankettfräse und Schneidevorsatz.

Grefrath. Spaß an der Arbeit – so soll es sein. Und glaubt man Bauamtsleiter Norbert Enger, so haben die Mitarbeiter des Bauhofs jetzt eine Menge davon. Der Grund: Ein neues Fahrzeug. Nun bringt so manches Vehikel vor allem Männer zu erhöhter Herzfrequenz. In diesem Fall ist es ein Kommunalschlepper – auch Multifunktionstraktor genannt – mit einer Bankettfräse als Sahnehäubchen. War das Fräsen mit dem früheren Fahrzeug eher eine „Strafarbeit“, so würden sich die Bauhofmitarbeiter jetzt um diesen Job streiten, scherzte Enger im jüngsten Bauausschuss.

Aber auch der neue Baumschneidevorsatz für den Multifunktionstraktor lässt die Herzen der Bauhofmitarbeiter höher schlagen. „Mit diesem Schneideräte kann der Fahrer mit fünf Stundenkilometern an den Straßensträuchern und Bäumen vorbeifahren“, schwärmte Bauhofleiter Guido Vincentz beim Fototermin. Stämme mit einem Durchmesser von bis zu 20 Zentimetern schaffe dieses Gerät locker. Mit dem bisherigen Schneidegerät am alten Fahrzeug sei dies nicht möglich gewesen. Der Traktor hat ohne Zubehör knapp 100 000 Euro gekostet.

Und mit noch einer guten Nachricht konnte Bauamtsleiter Norbert Enger im jüngsten Fachausschuss aufwarten: Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED „ist fast abgeschlossen“. Die Arbeiten seien abgenommen worden. Nach einer Begehung bei Dunkelheit müssten nur noch kleine Feinarbeiten erledigt werden, beispielsweise Lampenköpfe zur besseren Ausleuchtung gekippt werden. Lee