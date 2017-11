Schon zum nächsten Sommer fehlen in Kempen neun Gruppen. Nun muss an- oder neu gebaut werden. Die Kämmerei sieht Belastungen in Millionenhöhe auf die Stadt zukommen.

Kempen. Dass es bei der Versorgung von Familien mit Kita-Plätzen in Kempen bald eng werden könnte, hat die Stadt der Politik bereits im Juni im Jugendhilfeausschuss signalisiert. Da schlugen Jugendamtsleiterin Heike Badberg und Dezernent Michael Klee Alarm und bereiteten die Politiker darauf vor, dass es einiges zu tun gibt. Nun legt die Verwaltung für den nächsten Ausschuss am 23. November konkretere Zahlen und Pläne vor.

Die Nachfrage nach Kita-Plätzen ist gestiegen: bei den unter Dreijährigen (U3) stadtweit auf etwa 50 Prozent. Bei den Kindern ab drei Jahren, die einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz haben, sind es sogar nahezu 100 Prozent. Außerdem hat die Stadt mit Blick auf die Neubaugebiete ausgerechnet, wie viele Kita-Plätze in den nächsten zehn Jahren benötigt werden.

Bei einer Gruppenstärke von 20 geht es um 180 Kita-Plätze

Bereits heute steht daher fest, dass das vorhandene Angebot in den Kempener Kitas zum 1. August 2018 nicht ausreichen wird. Insgesamt fehlen aktuell neun Gruppen. Geht man von einer Gruppenstärke von 20 aus, geht es also um fehlende Plätze für 180 Kinder. In den nächsten Jahren kommen dann noch einmal weitere sechs Gruppen hinzu. Aus Sicht des Jugendamtes besteht somit dringender Handlungsbedarf zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs – und das bereits für das Kindergartenjahr 2018/19.

In den nächsten neun Monaten muss also einiges passieren. Daher hat das Jugendamt Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet für mögliche Baumaßnahmen in den Blick genommen. Positive Signale gibt es schon von einigen freien Trägern – wenn die Stadt die Kosten für Um- und Anbauten übernimmt. Die Verwaltung will in der Sitzung zum aktuellen Stand der Gespräche berichten. Vorab sehen die Überlegungen so aus:

In Tönisberg muss die Kita St. Antonius saniert und ausgebaut werden – allein schon, um die bisherigen zwei Gruppen zu erhalten (die WZ berichtete). Eine Erweiterung der städtischen Kita Schlösschen um eine Gruppe ist in den Räumen der Grundschule möglich. Im Kempener Norden könnten Christ-König, Regenbogen und Kleine Hände um je eine Gruppe erweitert werden.