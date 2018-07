Seit Wochen regnet es kaum. Das sieht man vor allem an Bäumen und Sträuchern: Blätter fallen und Platanen „häuten“ sich.

Kempen/Grefrath. In vielen Städten – auch in Kempen – bietet sich derzeit ein ähnliches Bild: Viele Bäume verlieren große Teile ihrer Rinde. Muss man sich deshalb Sorgen machen? Nein, nicht bei Platanen, wie der auf dem Kirchplatz in der Altstadt:. „Das Abwerfen der Rinde ist ein ganz normaler Vorgang“, erklärt Birgit Königs, Sprecherin des Naturschutzbundes (Nabu).

Der Vorgang passiere derzeit deutschlandweit. Experten sprechen von einer Art Häutung der Bäume. Dies ist in diesem Sommer aber besonders auffällig, weil die Bäume in diesem Jahr gut gewachsen seien, so der Nabu. Anders als in den vorherigen Jahren sei in diesem Jahr außerdem der Regen ausgeblieben, der die alte Platanenrinde sonst langsam abspüle.

Mit der anhaltenden Dürre hat der Verlust der Rinde also nichts zu tun. Es gebe lediglich die beschriebene Beschleunigung des Vorgangs. Platanen können nach Angaben des Naturschutzbundes sogar besser mit dem Wetter umgehen als andere Bäume. „Deshalb stehen sie auch viel in den Städten“, erklärt Birgit Königs.

Für viele andere Bäume und Sträucher ist die Trockenheit aber sehr wohl ein Problem. Zum Beispiel für Buchen oder Birken, die durch die anhaltende Trockenheit bereits ihre Blätter abwerfen. „Bevor der ganze Baum stirbt, wirft er Blätter ab. Das ist ein Schutz vor dem Verdursten“, sagt Birgit Königs. Wenn sich solch eine Dürre über mehrere Sommer fortsetzen würde, kann dies laut Königs zum Absterben eines Baumes führen.

Bürger werden um Wasser für Bäume und Sträucher gebeten

Die Kommunen jedenfalls haben arg zu kämpfen, um die öffentlichen Grünanlagen in diesem Sommer zu erhalten. Die Gemeinde Grefrath und die Stadt Kempen bitten aufgrund der langanhaltenden Trockenheit um Unterstützung bei der Bewässerung von öffentlichen Grünflächen. „So wäre es hilfreich, wenn die Bürgerinnen und Bürger bei der Bewässerung des eigenen Gartens auch beispielsweise die Baumbeete im Straßenraum oder die Pflanzungen des benachbarten Grünzuges gießen würden“, teilt die Stadt Kempen mit.

Die Mitarbeiter der Bauhöfe in Kempen und Grefrath seien mit allen verfügbaren Mitteln im Einsatz, um die Pflanzen mit Wasser zu versorgen. Nach Angaben der Stadt Kempen sind Pflegearbeiten aufgrund der trockenen und harten Bodenverhältnisse kaum noch möglich. Daher konzentriere sich der Bauhof auf die Bewässerung. In Kempen würden täglich 70 000 Liter Wasser in den öffentlichen Grünanlagen vergossen. Das reiche aber bei weitem nicht aus. Weshalb nun die Bitte an die Bürger erfolge.