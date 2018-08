Das Technische Hilfswerk unterstützt die Feuerwehr und den Bauhof beim Bewässern der Bäume und Grünflächen.

Kempen. Die Dürre gönnt den Kräften des Bauhofs und der Feuerwehr in Kempen keine Atempause. Inzwischen rückt auch der Ortsverband Kempen vom Technischen Hilfswerk (THW) mit eigenen Helfern zur Bewässerung von Bäumen und Grünflächen aus. „Die Idee zur Unterstützung kam aus unserer Helferschaft. Wahrscheinlich sind wir der Anfrage der Stadt Kempen zuvorgekommen“, berichtet der Ortsbeauftragte des THW, Dirk Nixdorf. Ein offizielles Amtshilfeersuchen, wie in anderen Kommunen, habe es bis dato nicht gegeben.

„Wir verbrauchen pro Einsatzabend 12 000 bis 16 000 Liter Wasser“,

Dirk Nixdorf, Ortsbeauftragter des THW Kempen

Jeden zweiten Abend in der Woche, auch samstags, seien bis zu acht Ehrenamtler in Kempen, St. Hubert und Tönisberg unterwegs. Mit zwei Fahrzeugen und 6000 Liter Wasser an Bord bestreiten sie ihre Bewässerungseinsätze. Ein umgebauter Unimog (Universal-Motor-Gerät) mit zwei Wassertanks auf der Ladefläche und ein Mannschaftslastwagen, der einen Anhänger mit Wassertanks zieht, setzt das Kempener THW zusätzlich zur ehrenamtlichen Mannschaft ein. „Wir verbrauchen pro Einsatzabend 12 000 bis 16 000 Liter Wasser“, sagt der THW-Leiter.

„Tagsüber würden wir mit bewässern nicht nachkommen und sind daher abends drei bis vier Stunden unterwegs“, berichtet Nixdorf. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem Bauhof der Stadt funktioniere nur mit guter Kommunikation: „Das Wasser sickert bei diesen Temperaturen sehr schnell ein. Durch Absprachen wollen wir vermeiden, dass Bäume doppelt Wasser bekommen“, erklärt Nixdorf. Ein Erdwall um neu gepflanzte Bäume herum soll ein unkontrolliertes versickern des Wassers vermeiden. Diese Erdwälle werden durch die Stadt bei der Pflanzung geschaffen: „Nur so, ist für uns ein gezieltes Bewässern möglich“, führt Nixdorf aus.

Schon ab sechs Jahren können Kinder den Gruppen beitreten

Zurzeit besteht der Ortsverband Kempen aus 30 Mitgliedern, die regelmäßig im Dienst sind. Jeden Mittwochabend ist Dienstabend: „In dieser Zeit bilden wir uns fort, pflegen unsere Fahrzeuge und Gerätschaften“, so Nixdorf. Jeder zweite Samstag im Monat stehe im Zeichen der Ausbildung durch praktische Übungen und simulierte Einsätze.

Nachwuchskräfte werden in der Jugendgruppe des THW rekrutiert. Unter dem Motto „Spielend Helfen Lernen“, engagieren sich technikinteressierte Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren beim Kempener Zivil- und Katastrophenschutz. „Unsere Jugendgruppe besteht zurzeit aus 16 aktiven Mitgliedern“, erzählt Nixdorf und weist darauf hin, dass immer neue Mitglieder gesucht werden. Auch die Jugendgruppe trifft sich regelmäßig und nimmt an Lagern teil: „Letzte Woche war unsere Jugendgruppe beim Landesjugendlager in Schloß Holte-Stukenbrock“, berichtet Nixdorf. Dort treffe sich der Nachwuchs mit gleichaltrigen Helfern.

Zusammen unternehme man Ausflüge, übe THW-Aufgaben und messe sich im Landeswettkampf. Nächstes Jahr findet das Jugendlager auf Bundesebene im thüringenschen Rudolstadt statt. In Kempen arbeitet der THW-Nachwuchs mit den Jugendfeuerwehren zusammen.

Interessierte können den Ortsverband besuchen oder einen Probedienst machen. Bereits Entschlossene können sich über das Kontaktformular auf der Webseite des Ortsverbands oder auf der Facebook-Seite melden. Unterstützung durch Spenden durch eine Fördermitgliedschaft sind ebenso möglich. „Einfach uns kontaktieren, vorbeikommen und mitmachen“, sagt Nixdorf.

thw-kempen.de