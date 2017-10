Anna und Gert Blum werden ihr italienisches Restaurant an der Klosterstraße Anfang nächsten Jahres schließen. Außerdem hat sich inzwischen auch der Sommer verabschiedet.

Kempen. Diese Nachricht wird Fans der italienischen Küche nicht erfreuen: Das Traditions-Restaurant „Monte Castello“ an der Klosterstraße 6 wird geschlossen. „Ja, das stimmt. Wir werden aufhören“, bestätigt Inhaber Gert Blum die Gerüchte, die dem Flüsterer zu Ohren gekommen waren. Der Grund für das Monte-Castello-Ende ist ganz einfach: „Ich bin jetzt im 65. Lebensjahr. Irgendwann muss Schluss sein“, sagt Blum, der aber nicht verhehlen kann, dass er und seine Frau Anna sich mit einem lachenenden und einem weinenden Auge zum Aufhören entschlossen haben.

Immerhin 37 Jahre lang hat die Familie von Anna Blum das Haus in der Altstadt geführt. 1980 haben Annas Eltern Angelo und Giovanna Siani das Gastro-Abenteuer an der Klosterstraße gestartet. Anna und ihr Mann Gert Blum übernahmen das Zepter 2001. „Nun ist es aber so, dass unser Pachtvertrag Ende des Jahres ausläuft“, ergänzt Gert Blum. Von daher sei der Zeitpunkt richtig. Einen Monat extra machen die Blums dann aber doch noch. „Der 31. Januar ist unser letzter Tag hier“, sagt der Inhaber. Dann soll das Lokal einen Monat lang geschlossen bleiben. Der Immobilieninhaber plant, dass zum 1. März ein neuer Pächter antritt. Wer es sein wird und was aus dem „Monte Castello“ wird, steht aber noch nicht fest.

Telekom mit kurzem Umzugsweg

In der vergangenen Woche berichtete der Flüsterer über die Neugestaltung der Fassade am Haus vom früheren Reisebüro Wingen. Kurz nachdem der zuständige Denkmalausschuss die Gestaltungspläne zur Kenntnis genommen hatte, steht seit einigen Tagen das passende Gerüst an der Engerstraße. Aber nicht nur draußen wird gewerkelt, auch im Innern lässt die Baufirma Thelen aus Tönisberg keinen Stein auf dem anderen. Bleibt immer noch die Frage, wer das Ladenlokal künftig als Mieter übernimmt. Auch das konnte der Flüsterer in dieser Woche in Erfahrung bringen: die Deutsche Telekom wird ihren Mobilfunkladen dort unterbringen. Das wird ein Umzug der kurzen Wege. Derzeit ist das Unternehmen genau gegenüber des früheren Reisebüros ansässig. Von der Engerstraße 51 geht’s für die Telekom zur Hausnummer 3.