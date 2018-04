„Anhand der Ausstellungsstücke möchten wir schöne, rührende und lustige Geschichten erzählen und den Schwerpunkt auf den Niederrhein legen“, sagt Museumsleiterin Anke Wielebski. Ob Kennenlernen des Paares, Verlobung, Polterabend, niederrheinische Letsch oder sogar Grüne, Silberne, Goldene oder Diamantene Hochzeit – die Zeitspanne für gesuchte Exponate ist groß. In die Ausstellung passen historische Verlobungs- und Eheringe genauso wie Brautkleider, Fotos, Hochzeitsgeschenke, Mitgift und Aussteuer, Videos oder Hochzeitsbräuche. „Idealerweise sollten die Exponate einen Bezug zum Niederrhein haben“, sagt Museumsmitarbeiterin Dominique Walraevens. Wer Informationen zum sogenannten Hochzeitsbitter oder Hochzeitslader hat, der früher von Tür zu Tür ging, um die Gäste einzuladen, kann diese auch gerne einreichen. Wer etwas beisteuern möchte, erreicht Dominique Walraevens unter Tel. 02158/917312 oder per E-Mail:

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet“ – diesen Spruch zum Thema Hochzeit hat wohl jeder schon einmal gehört. Um den schönsten Tag im Leben dreht sich eine neue Sonderausstellung im Niederrheinischen Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1. Sie soll die Kulturgeschichte der Hochzeit im Wandel der Zeit zeigen. Von November 2018 bis Februar 2019 wird die Ausstellung in der Dorenburg zu sehen sein. Damit das Thema abwechslungsreich dargestellt werden kann, hofft das Museums-Team auf die Unterstützung der Menschen am Niederrhein. Gesucht werden interessante Exponate, welche die Besitzer dem Museum für die viermonatige Ausstellung ausleihen würden.

Grefrath. Altes und Neues verbinden – das haben neun Oberstufenschülerinnen der Liebfrauenschule in Mülhausen mit einem Kunstwerk geschafft. Unter Anleitung ihrer Kunstlehrerin Stella Hoffmann haben die 16- bis 17-Jährigen eine 15 Quadratmeter große Szenerie auf eine triste Seitenwand gemalt. Diese befindet sich im Eingangs-Bereich zum Pausenzentrum. Das besondere an dem Kunstwerk: Vor der Wand steht eine ältere Marienplastik aus Gips, die sich mit dem Wandgemälde im Hintergrund zu einem Fresko verbindet. Anders als großformatige Renaissance-Kunstwerke aus Kirchen und Museen zeigt das Wandbild der Elftklässlerinnen nicht etwa das letzte Abendmahl oder das jüngste Gericht, sondern eine moderne U-Bahn-Szenerie mit Menschen verschiedener Herkunft. Zu finden ist zum Beispiel eine Mutter mit Kinderwagen, eine Reinigungskraft oder ein Muslim mit Kaftan und Kopfhörer – und mittendrin eben auch Maria. Schulleiter Lothar Josten sieht die Grundhaltung der Schule „Unserer lieben Frau“ so auf eine moderne Dimension gehoben. „Die Madonnenfigur steht schließlich als Symbol für die christliche Tradition unserer Schule“, so Josten. Auch die Leiterin des Projekts freut sich über das neue Kunstwerk. „Ich muss die Schülerinnen ausdrücklich loben für ihre Frustrationstoleranz. Entstanden ist etwas Hochmodernes“, sagt Oberstudienrätin Hoffmann.

Wanderung in Sachen Kräuter

Bleiben wir noch einen Moment im Freilichtmuseum. Wer mit offenen Augen durch Wälder und Wiesen streift, kann sich den Gang in den Supermarkt sparen. Klingt komisch, stimmt aber. Zumindest mit geübtem Auge finden sich am Wegesrand viele Leckereien. Die Rede ist von Wildkräutern, die überall in der Natur zu finden sind – auch im heimischen Garten, wenn man der Natur freien Lauf lässt. Denn viele der Pflanzen, die teilweise sogar eine heilende Wirkung haben, werden als Unkraut verrufen und gejätet. Dabei schmecken sie als Salat oder Gemüsebeilage sehr lecker. Jedoch ähneln sich viele der Pflänzchen, einige dürfen nicht verzehrt werden und können sogar unangenehme Nebenwirkungen haben. Damit Hobbyköche und andere Interessierte nur die richtigen Pflanzen zupfen, bietet Celia Nentwig zwei Kräuterwanderungen im und rund um das Niederrheinische Freilichtmuseum an. Dazu gibt es einige Tipps zu Verzehr und Zubereitung. Die Veranstaltungen am Sonntag, 22. April, richten sich an Erwachsene. Die erste Wanderung beginnt um 11, die zweite um 15 Uhr. Treffpunkt ist das Eingangsgebäude, Am Freilichtmuseum 1. Beide Rundgänge dauern etwa zwei Stunden. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person. Anmeldung unter Tel. 02158/91830.

An der Burg ist der Winter vorbei

Die Winterpause ist vorbei: Ab Sonntag öffnet der Heimatverein Oedt die Burg Uda wieder für Besucher. Sie ist dann wieder regelmäßig bis zum 28. Oktober sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Von der Plattform des Bergfrieds aus haben Besucher einen Ausblick über die Niersgemeinde. Zudem berichten die Mitglieder des Heimatvereins immer wieder Geschichtliches und Wissenswertes über die Burg, den Ort Oedt und die Niers. Der Eintritt ist frei, über eine Spende freut sich der Heimatverein. Zudem bieten die Mitglieder auch Führungen für Gruppen an. Termine können unter Tel. 02158/6315 oder 02158/5273 vereinbart werden. Übrigens: Am 1. Mai veranstaltet das Niederrheinische Freilichtmuseum Grefrath wieder den traditionellen Mairitt. In diesem Jahr erreichen die historischen Gespanne zum ersten Mal auch die Burg Uda. Gegen 12.45 Uhr wird der Kutschenkorso an der Burg erwartet. Neben der Präsentation der Wagen beweisen die Kutscher ihr Können auch durch Geschicklichkeitsübungen.